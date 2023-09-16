王晶鬧爆網民冇文化　曾多次掀罵戰踩李婉華戲屎同陳百祥險反面

現年68歲的王晶曾執導不少經典電影，更成功捧紅了李麗珍、邱淑貞等女星，日前他獲邀出席內地新戲《鸚鵡殺》首映禮，並在現場與演員互動，活動結束後，王晶還在微博發文分享感受。有網民曬出現場照，並指王晶與自己的觀點一致，認為電影很難看，但王晶隨即轉發並回覆：「你這種人就是心腸不好，我要講的被其他人都講了，就開個玩笑逗大家開心，你不喜歡就滾，文藝片也不是人人看得懂！沒有文化真可怕！」掀起網民熱議！

王晶日前獲邀出席內地新戲《鸚鵡殺》首映禮。（視覺中國）

王晶大鬧網民。（微博截圖）

李婉華在YouTube Channel節目《豪華博客》中公開批評由王晶執導的劇集《一舞傾城》內容露骨，鬧爆KK（陳星妤飾）被迫「賣處」養家的劇情教壞細路。（影片截圖）

不滿李婉華批評劇情 怒斥「TVB屎戲之王」

其實王晶已經不是第一次在網上掀罵戰，今年6月李婉華在YouTube Channel節目《豪華博客》中公開批評由王晶執導的劇集《一舞傾城》內容露骨，鬧爆KK（陳星妤飾）被迫「賣處」養家的劇情教壞細路，對此，王晶就出Post大反擊，不但嘲諷李婉華是「過氣四線」、「TVB屎戲之王」，還大爆多年前與李婉華合作時，「嚇到剪左（咗）大半（戲份）」。

王晶出Post大反擊。（微博截圖）

馮淬帆過去曾演出多部王晶執導的電影，深入民心。（《精裝追女仔》電影截圖）

被馮淬帆鬧爆「王X蛋」 反擊「姓馮的患上被害妄想症」

今年3月，已移居台灣數十年的資深影星馮淬帆，在記者會上提到當年拍下多套經典港產片時，直言是爛戲，更炮轟昔日多次合作的王晶：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」對此，王晶亦在微博公開反擊：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變儍，胡言亂語，之前有個姓蕭的，自以為是燈神，再有個姓杜的，自以為是食神，今天又跑出個姓馮的，患上被害妄想症，自以為是八旦神。」

王晶在微博公開反擊，直指馮淬帆有被害妄想症。（微博截圖）

多次挑釁內地製作人

內地製作人于正曾打造不少大熱古裝劇，楊冪、趙麗穎、吳謹言等都因參演他的作品而爆紅。（微博圖片）

內地製作人于正曾打造不少大熱古裝劇，楊冪、趙麗穎、吳謹言等都因參演他的作品而爆紅，早在2013年王晶就曾與于正在微博爆發罵戰。當時曾有傳內地女星袁姍姍將出演《小時代3》，但護花心切的于正就出面澄清：「請惡意炒作者停止散布謠言」，又指：「袁姍姍不是啥爛片都上的。」王晶隨即表示：「33（袁姍姍）不是啥片都上的，因為啥片都不讓她上！」此外，對於陳妍希出演《神鵰俠侶》中的「小龍女」一角，王晶亦狠批：「那麼胖的小龍女？」而于正在接受訪問時就自認電影新人，並不認識王晶，不清楚為何被針對。

于正表示並不認識王晶，不清楚為何被針對。（微博@于正）

2012年王晶與陳百祥（叻哥）因候選港姐而爆發罵戰。（視覺中國）

因力踩港姐質素差被陳百祥嘲患白內障 昔日老友險絕交

2012年王晶與陳百祥（叻哥）因候選港姐而爆發罵戰，事緣叻哥大讚佳麗水平高，但王晶竟以「水平糕」寸爆港姐質素參差，而叻哥隨即反擊指對方疑患白內障，暗諷他眼光有問題，又反寸王晶「捧人冇個紅」。對此，王晶就直言曾捧紅舒淇、朱茵、林熙蕾等，包括在80年代捧起過陳百祥，他又指感到心灰，被推心置腹的好友以難聽說話攻擊，自嘲以後會自量，指叻哥是巨星，所以日後見面都不敢打招呼。事後兩人同場出席港姐活動，叻哥以「特別嘉賓」及「恩師」介紹王晶，又向王晶鞠躬道歉，兩人總算一笑泯恩仇！