10位娛圈「骨感美人」陳凱琳未夠100磅　袁潔瑩曾患厭食症

活於現今愛美的世代，普遍人都將瘦定義為美麗的準則，向來屬於偏瘦的女星陳凱琳近日出席活動時被指激瘦，但她就堅稱體重沒有太大上落，都是維持在100磅內，只有懷孕期間醫生才會提醒她量體重。其實過去都曾有不少女星被外界多次報道激瘦，令人擔憂，以下為大家盤點10位「骨感美人」女星。

向來屬於偏瘦的女星陳凱琳最近出席活動被指激瘦！（IG@ghlchan）

陳凱琳呢輯孕照真係好靚。（IG：@ghlchan）

張曼玉巴黎行Chanel被爆有斑有皺紋

曾奪得多屆影后的張曼玉近年多次被網民公開討論暴瘦至激瘦，最近有網民直擊張曼玉現身巴黎行Chanel，更大爆對方真實狀態，近距離接觸下可見對方身材纖瘦，而且難掩斑同皺紋，歲月不饒人！其實近年每逢張曼玉出席公開活動都會被網民指其造型打扮已經讓大家認不出她是張曼玉，因為與過去的觀眾印象不太相似，身材瘦削得太可怕！

張曼玉去年6月與郭富城、謝霆鋒、林嘉欣一起出席品牌活動。（IG@aaronkwokxx）

張曼玉最近現身巴黎，在名店Chanel行街。（小紅書圖片）

張栢芝當年與謝霆鋒分手受盡情傷激瘦

同為影后代表的張栢芝，育有三子的她也曾經被傳媒報道過當年與謝霆鋒分手後受盡情傷，出現激瘦的狀況，令人擔憂！而她曾在為周星馳（星爺）的作品配音接受訪問時，被對方問到變瘦的問題，她則笑回：「唔係，都有正常食飯！」

張栢芝當年被爆與謝霆鋒分手後受盡情傷，導致出現激瘦的狀況，令影迷相當擔憂。(視覺中國)

張栢芝難得現身撐星爺，當眾摸摸星爺個頭，證明交情匪淺。（視覺中國）

袁潔瑩曾患厭食症體重下跌至77磅 嚴重到停經

袁潔瑩當年憑電影「開心鬼」系列爆紅，短髮造型深入民心。她曾公開表示1994年患上厭食症，體重下跌至77磅，也出現停經的情況，後來嚴重到有焦慮和人群恐懼症，導致演藝事業一度中斷。後來她經歷3年時間的醫治增磅康復，現時體重正常超過100磅。不過亦有網民指她面頰凹陷，令人心痛。

袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

袁潔瑩近年頻頻因過瘦而令人擔憂。（截圖）

蔣怡拍片回應被批瘦到胸骨現形

模特兒出身的蔣怡由出道開始一向高䠷瘦削，她在2013年嫁給珠寶設計師翁狄森後育有一子一女，便開始淡出幕前。最近她不時會更新社交網上載烹飪的影片與粉絲分享，但有網民發現她已瘦到胸骨現形，留言道：「太瘦了。」對於被批評身材太瘦削，她開腔回應網民：「我唔覺呀，其實我而家嘅磅數，同我18歲嘅時候嘅磅數一樣，冇變過，都係55kg，我仲着到以前啲衫。」

蔣怡身形激瘦令網民擔心。（影片截圖）

蔣怡開腔回應網民。（梁碧玲攝）

Angelababy曾公開體重只有44.9公斤

同為人母的Angelababy產後瘦身得相當成功，身材與少女一樣，十分纖瘦。一向勤於做運動的她，曾在社交網分享自己體重只有44.9公斤，令網民大嗌相當羨慕，同時也有部份網民認為Angelababy實在太瘦，需要注意飲食，千萬不能再減肥，並提醒她要吃多點。

Angelababy產後瘦身得相當成功，身材與少女一樣。（Instagram：@angelababy）

Angelababy曾在社交網公開體重只有44.9公斤。（微博@angelababy）

李若彤公開飲食餐單 宣傳減肥正確觀念

近年轉向內地發展的李若彤，曾上載了一條有關健康心得的影片，公開飲食餐單。她指餐單是營養學博士為她設計，不用捱餓就可瘦下來，更可提升免疫力，調理身體隱藏的慢性炎症。而影片當中可見身穿紫色背心的李若彤雙手特別纖幼，臉頰有點兒凹陷，不少網民都留言表示希望她不要再減肥了。

李若彤不時曬健身成果。（IG：@carmanlee0816）

李若彤睇落又瘦咗一個碼。（李若彤微博）

鄭秀文自覺太瘦 揚言會增肥

樂壇天后鄭秀文（Sammi）的身形一向身形瘦削，還擁有馬甲線，同時積極運動維持體魄。不過過往其實Sammi都多次被報道激瘦，對此她在接受訪問時就透露會正視問題所在，並表示：「以前太瘦啦！想肥返少少好睇啲！」而運動多年的Sammi對於自己的身體亦有一個專屬的飲食法門。她每天做運動，食得清淡，都是自律的一個方式。

Sammi積極在社交平台上與粉絲分享。 (鄭秀文Facebook圖片)

Sammi運動多年，對於自己的身體有一個專屬的飲食法門。她每天做運動，食得清淡，都是自律的一個方式。(Instagram@sammi_chengsauman)

林夏薇否認太瘦 自爆係飯桶

視后林夏薇熱愛在社交網分享近照，展示她的苗條身材，但有網民指她拍劇辛苦到激瘦，擔心她的身體健康。對此她公開回應堅稱無瘦到，反而感覺自己肥胖，而且提到早前播出的劇集當中，經常會在獸醫診所量度重量，並表示：「我日日都磅，係肥咗2、3磅。因為我一開工就要食好多飯，我係飯桶嚟，4、5點拍完劇可以食一大碗飯同一碗湯，天生係食極唔肥，啲相望落瘦咗可能係角度問題。」

林夏薇否認太瘦。（梁碧玲攝）

林夏薇自爆係飯桶。（IG/ @rosinalam）

麥明詩瘦得青筋盡現 惹網民擔心

已淡出幕前的2015年港姐冠軍「十優港姐」麥明詩（Louisa） ，自離巢後轉行做顧問公司OL，工作接不停手。最近殺入教育界吸金的她在社交網分享一張素顏上陣的照片，但就有網民留言指她比前消瘦了，雙手更是瘦得青筋盡現，甚至有點激瘦的感覺，令網民相當擔心她的健康會出現問題，希望她飲食均衡一點！

麥明詩最近殺入教育界吸金。(IG@louisa_mak）

Louisa看來瘦了不少。(IG@louisa_mak）

周秀娜被指上圍「縮水」不復當年

早年以火辣性感身材在書展推出寫真集爆紅的周秀娜，近年轉型成為實力派演員，拒絕再賣弄性感。一向出名身材豐滿的她，近年被外界頻頻報道上圍「縮水」，身材與過往差別很大，已經到激瘦。對於報道，她卻不在意，並表示自己熱愛衝浪及健身維持健康的身形！

周秀娜近年演出收起性感。（《非凡三俠》劇照）