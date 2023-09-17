盤點近3年港姐IG表現數據　落選港姐靠三個「流量密碼」跑贏三甲

《2023香港小姐競選》依然是今年的熱門話題之一，除了當選的冠亞季軍成為焦點，對藝人來說，如何才是「受歡迎」呢？其中一個可數據化的參考指標就是社交平台的追蹤人數和帖文有多少like數。應屆香港小姐的IG表現普遍都相當不錯，當中冠軍莊子璇有2.6萬追蹤人數，季軍王敏慈也有3.3萬，較令人意外的是，其中有一位「落選港姐」的追蹤人數達5.5萬，幾乎是冠軍的兩倍。



《2023香港小姐競選》冠軍莊子璇。（IG@hilary_ig）

2023年港姐

講一講2023年應屆香港小姐中幾位的IG表現，三甲之中較多人追蹤的是季軍王敏慈，有3.3萬人，平均帖文like大概是2,500左右，而冠軍莊子璇則有2.6萬追蹤人數，不過就沒有顯示帖文like數，而亞軍王怡然的IG表現近乎是最差的一位，只有約6,000追蹤人數。可能是因為近來的負面新聞影響，自當選後她也沒有更新IG了。

《2023香港小姐競選》季軍王敏慈（IG@lovelle.minci）

《2023香港小姐競選》亞軍王怡然。（資料圖片）

很神奇地，近幾年香港小姐競選都會出現一個三甲以外的「人氣王」。今屆話題人物陳怡名IG數依然偏低只有不足5,000人，近來被網民多次談論的鄧凱文也只有8,500人。再來就是幾位今年較亮眼的幾位，潘明璇（Michelle）有超過兩萬人，被觀眾封為「民選港姐」的陳霈錤（Hera）也有2.4萬人，而應屆最受網民歡迎的就是因身材而知名的Juliana郭珮文，追蹤人數足足有5.5萬，每篇帖文也有6,000到一萬人讚好。就表現來評價，Juliana郭珮文的IG已經屬於網紅行列，而且每篇帖文也有近1/7 追蹤人數讚好，「含金量」相當之高。

Juliana郭珮文。（IG@julianakpm）

點解Juliana郭珮文咁多fans？睇相就自然明白。

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2022年港姐

相比之下，去年港姐選舉就沒那麼有話題性，所以相較之下佳麗們的「記憶點」實在不多。三甲之中冠軍林鈺洧的IG追蹤人數最多，有3.4萬，季軍梁超怡有1萬人，而選舉後即淡出的亞軍許子萱亦同樣有1萬人。

2022年港姐三甲。（IG圖片）

2022年港姐中有兩位需要特別一提，現時於《東張西望》擔任主持的陳瑞菱IG追蹤人數有2.2萬，基本上已超過了亞軍和季軍一倍，而當屆的「人氣王」同樣是落選的梁允瑜，追蹤人數已有4.6萬。

陳瑞菱。（IG@reina.suichan）

梁允瑜。（IG@reina.suichan）

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2021年港姐三甲。（IG圖片）

2021年港姐

來到2021年港姐佳麗們的部份，因為事隔已經兩年，大部份想入行的佳麗都已經入行，所以普遍來說都有約一萬追蹤人數。冠軍宋宛穎IG追蹤人數有3.2萬，平均每篇帖文約有2,000個讚好，亞軍梁凱晴IG追蹤人數也有3萬，平均每篇帖文約有1,500個讚好，而季軍邵初的IG就有1.6萬追蹤人數。

陳星妤。（IG@yvette.cc）

應該說偶然還是「整定」？2021年港姐之中還是由「落選港姐」跑出。本身已是網紅的陳星妤在參選期間IG約有3萬追蹤人數，由於她升任劇集女主角的關係，現時已經增長了兩倍，有10.3萬追蹤人數。

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陳懿德。（IG@taktakrachel）

有「東張女神」之稱的陳懿德IG也有不錯的增長現時已有3.2萬追蹤人數，與冠軍宋宛穎打平手，而主力做綜藝節目的葉靖儀的IG也有2.9萬追蹤人數。

「流量密碼」

蹤觀近三年港姐的社交平台，不難發現只要靚相、「福利圖」夠多，自然就吸引到人follow，除此之外，更新頻密以及與網民互動也是必須的，好似做了「東張女神」的港姐就勝在夠入屋，所以明顯可見特別受網民歡迎。