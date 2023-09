王敏慈莊子璇淡妝返學Look勁清純　宋宛穎馮盈盈圖書館專注趕功課

出爐港姐季軍王敏慈(Lovelle),現時就讀於北京中央戲劇學院表演系,已經開學的她,早前專程返港出席領獎活動,當時她接受《香港01》訪問時表示:「嚟緊都要飛返北京兼顧學業,同埋香港小姐嘅活動,要飛來飛去,應該都可以keep住嘅,當有活動我就會飛返嚟,完咗活動我就會返北京!」

完成了一輪活動後,原來Lovelle已經飛返北京返學,日前她Post出幾張靚相,身穿黑色衫的她打扮簡單,一頭長黑髮自然地披在膊頭上,雖然只是化了淡妝,但就更凸顯出她精緻的五官及白滑的皮膚,網民紛紛留言激讚!

淡妝學生Look。(IG圖片)

而港姐冠軍莊子璇(Hilary)現時是香港大學食物及營養學系學生,當選後工作不斷的她,早前亦坦言要走堂出席活動,近日已回歸校園的她,曬出返學照,並寫道:「I go to school by bus...and buy coffee.」身穿簡約黑色短袖T恤的她,學生Look青春又清純,不少網民都大讚比鏡頭前形象更吸引。

港姐冠軍。(IG@hilary_ig)

2021年港姐冠軍宋宛穎(Sabrina)早前突然宣布已重返校園,在香港大學醫學院修讀碩士課程。近日Sabrina已經正式開學,日前她就分享了自己的校園生活:「今天來分享一下全職學生的一天,我要努力做到work life balance😆我還挺喜歡在圖書館裡待一天的感覺的,能提高工作效率,好好寫作業哈哈。各位要上學的寶貝,我們一起加油!」身穿粉紅色 花邊上衣的Sabrina,化上淡妝,與平日出鏡時的濃妝相比更顯清新脫俗,她曬出在圖書館做功課、上堂等的照片,網民紛紛留言為她加油打氣!

校園生活。(小紅書圖片)

2016年港姐冠軍馮盈盈(Crystal)在今年年初已低調重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士,上個月尾她就為趕碩士論文而衝刺:「進入碩士論文的最終階段📖我是如何在學校裡度過一天?首次展示我的學生眼鏡造型🙈歡迎走進我的校園生活,我的STUDY VLOG。」片中所見,頭戴Cap帽、戴上眼鏡的她充滿書卷味,見她一直專注趕論文,更由天光忙到天黑,不少網民都大讚她的文青Look相當令人驚喜!

文青Look。(影片截圖)