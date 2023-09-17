《大象的告別式》MIRROR兄弟撐Frankie場　天后容祖兒驚喜支持

由「爆炸戲棚娛樂」及「下雨天不吃蘋果」聯合呈獻，並由陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑四人主演的音樂劇《大象的告別式》，於昨晚（9月16日）在西九文化區戲曲中心大劇院隆重首演，而當晚更有大批嘉賓到場，包括天后容祖兒、MIRROR兄弟楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、鄭丹瑞、陳淑芬、蘇皓兒、吳海昕、葛綽瑤等。



《大象的告別式》於昨晚正式首演。（大會提供）

MIRROR成員Lokman、Alton及Tiger到場支持隊友，對Frankie第一次單飛主演音樂劇的表現表示驚喜。而幾位更有不一樣的觀後感，Lokman︰「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」Alton︰「後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜，最深刻係呢句！」Tiger︰「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動，看見皮皮今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」

MIRROR兄弟楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）到來撐場。（大會提供）

而Frankie就分享道：「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」

容祖兒都有出席支持《大象的告別式》的演出。（大會提供）

音樂劇的主創、藝術總監及女主角小龍表示：「能夠把《大象的告別式》搬上西九文化區戲曲中心大劇院的舞台演出，我會形容是猶如BB出世，真的很開心、很感動！加上好拍檔Frankie、強尼及馮志佑答應參與，令我倍添信心。」

音樂劇的主創、藝術總監及女主角小龍。（大會提供）

強尼演出幾場後，坦言已經已經開始有點捨不得！（大會提供）

主演強尼表示：「觀眾反應非常熱烈，完全超出我們預期！時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四份之一，我竟然已經開始有點捨不得！很多朋友看完此劇都表示深受感動，希望有更多觀眾可以入場被我們感動。」

主演馮志佑希望大家欣賞後都有所得着。（大會提供）

主演馮志佑表示：「十分感謝各位入場支持的觀眾！看見他們既被惹得捧腹大笑，同時又感動落淚，帶給我很深感受。希望大家欣賞後都有所得着，我們一定會繼續Good Show！」

為了讓觀眾將美好回憶帶返家中，大會於現場發售多款限量版精品，包括內含Frankie及強尼從未曝光絕密新相的海報書，以及三款印有主演Frankie、強尼及黃靖程的A4文件夾，粉絲們及劇迷不容錯過。此外，每位現場觀眾亦會免費獲發一張設計精美的登機證，呼應故事的中轉站主題。