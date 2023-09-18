你好我的大夫｜線上看第6-10集劇情劇透　孔德賢醫好區明妙毒癮

TVB劇《你好我的大夫》第5集講到蔡思貝和何廣沛終於說服了「面癱小妹妹」繼續接受治療，不止是治療了她的身體更替她尋回失蹤的鸚鵡，治療了她心靈。之後蔡思貝和何廣沛慶祝一起食雪糕，蔡思貝回憶起了兒時的片段，原來當年她見何廣沛一家有難，就私底下一個去尋找他的生父尋求幫助。蔡思貝和何廣沛兩人的心結亦慢慢解開了，蔡思貝和何廣沛關係也變得更好。



蔡思貝和何廣沛終於說服了「面癱小妹妹」繼續接受治療。（《你好, 我的大夫》截圖）

《你好, 我的大夫》第6集 (09/18)

第三年進修中醫師孔德賢遇上毒癮少女區明妙，區明妙不願看診，更將自己鎖在天台。孔德賢看穿區明妙窘境，為她準備了一套乾淨衣服。吳偉豪和游嘉欣發現陳嘉慧私下替非中西協作病房的昏迷病人施針。何廣沛的師父段杜燕歌來港開講座，蔡思貝與何廣沛到場幫忙……蔡思貝謙虛向杜燕歌請教脈診，杜燕歌要何廣沛教蔡思貝。蔡思貝接受何廣沛教學，兩人關係漸漸緩和。吳偉豪和陳嘉慧為昏迷病人針灸時意外被撞破，澤明當眾發難指責他們私自進行治療時，病人突然恢復意識……

第三年進修中醫師孔德賢遇上毒癮少女區明妙，區明妙不願看診，更將自己鎖在天台。（《你好, 我的大夫》劇照）

第三年進修中醫師孔德賢遇上毒癮少女區明妙，區明妙不願看診，更將自己鎖在天台。（《你好, 我的大夫》劇照）

《你好, 我的大夫》第7集 (09/19)

眾人害怕被蔡思貝追究責任，未料她只是提醒下星期是出科試，不合格者不能開診。吳偉豪在路林醫館，遇上陳嘉慧之母求醫。蔡思貝繼續接受何廣沛的脈診訓練，兩人因相處牽引舊情……何廣沛回想當年蔡思貝曾提及後悔讀中醫，自責阻礙其前路。游嘉欣出科試失敗，澤明得知後憂心其將來，希望她換跑道；蔡思貝的師兄許俊豪出現，以自身做例子証明中醫有錢途。澤明要求游嘉欣補考合格，否則要辭職轉行。蔡思貝着游嘉欣思考中醫可會適合她，何廣沛更覺蔡思貝後悔讀中醫。

吳偉豪在路林醫館，遇上陳嘉慧之母求醫。（《你好, 我的大夫》劇照）

《你好, 我的大夫》第8集 (09/20)

游嘉欣終通過補考，她為了不依靠家人，決定搬離澤明的單位，吳偉豪提議游嘉欣與陳嘉慧暫租住青年旅舍。區明妙覆診但態度不合作，孔德賢誤會她惡習未除，區明妙受屈離去……何廣沛收到病人指名預約更獲升職，孔德賢因而失去升職名額。何廣沛提出拒絕升職，卻被蔡思貝指稱離地。李日朗要蔡思貝加開一科中西協作病房，有機會讓孔德賢留任。蔡思貝、何廣沛與新中西協作負責西醫開會，對方提出各種限制中醫治療的規矩。何廣沛偶遇生父成家傑；蔡思貝發現女病人關穎璇企跳……

游嘉欣終通過補考，她為了不依靠家人，決定搬離澤明的單位，吳偉豪提議游嘉欣與陳嘉慧暫租住青年旅舍。（《你好, 我的大夫》劇照）

《你好, 我的大夫》第9集 (09/21)

蔡思貝為救人墮樓，留院觀察。蔡思貝、何廣沛在醫院梯間發現痙攣發作的穎璇。陳嘉慧意外得知吳偉豪追求自由，向家人訛稱在廣州讀碩士。吳偉豪請求陳嘉慧不要揭穿他，陳嘉慧同意守密。蔡思貝和何廣沛勸服穎璇接受中西醫協作治療，以控制痙攣病情。吳偉豪告訴陳嘉慧，她的母親曾因腳傷到路林醫館治病，更指其母可能患上柏金遜症。陳嘉慧發現母親為替她賺學費，身兼數職導至頸部勞損，內疚自己太專注工作而忽略家人……吳偉豪安慰陳嘉慧要愛得及時，陳嘉慧感悟。

蔡思貝為救人墮樓，留院觀察。蔡思貝、何廣沛在醫院梯間發現痙攣發作的穎璇。（《你好, 我的大夫》劇照）

《你好, 我的大夫》第10集 (09/22)

陳嘉慧決定搬回老家。何廣沛為穎璇診症，蔡思貝懷疑穎璇腦內有血管瘤，提議西醫鄭衍峰為穎璇照MRI，鄭衍峰指責蔡思貝越界。蔡思貝行為反常，何廣沛找許俊豪打探原因。蔡思貝向何廣沛說出當年幫不到好友令她很後悔，更質疑自己不是一個好中醫。穎璇確診腦內有血管瘤，但位置接近腦幹而不能動手術切除。蔡思貝感嘆穎璇和當年好友病情一樣，害怕醫不好穎璇，何廣沛鼓勵指蔡思貝已和當年不一樣。幾經努力，何廣沛和蔡思貝終找到醫治穎璇的方向，但遭到西醫的阻止。