林襄火力全開現夏日感謝祭　為勝陷走光邊緣辣㷫網民

「台灣女神」林襄出名擁有甜美的面孔和魔鬼的身材，被網民封為天下無「襄」。在新一集台灣網上綜藝節目《威廉沈歡樂送》中，為配合「夏日感謝祭」主題，她更火力全開，穿上超性感比堅尼示人，上身中門大開，配超高衩泳褲，火辣程度爆燈。難怪主持人沈玉琳在節目正式開始前都講笑，指觀眾一直都說羨慕節目組工作人員可以看到那麼多美女，其實他們很專業也很辛苦，因要專心看鏡頭，還形容這集是「人性大考驗」。

林襄在節目中所穿的泳衣非常有睇頭。（網上截圖）

主持人沈玉琳笑指這集是對工作人員的「人性大考驗」。（網上截圖）

女嘉賓蘋蘋身材也非常好。（網上截圖）

節目中，安排林襄和嘉賓YouTuber蘋蘋要接受游泳教練的泳姿指導，雖然在數字上，蘋蘋上圍較林襄優勝，但對比林襄大方展示身材，全程披住薄紗的蘋蘋則明顯被比下去。林襄在熱身時率先出招，對住鏡頭單眼又送吻狂放電，不過她都有認真跟著教練的指導去做練習，性感曲線在鏡頭下呈現出來。

林襄向鏡頭送吻。（網上截圖）

還有電眼。（網上截圖）

蘋蘋則大騷驕人身材。（網上截圖）

互相為對方拉筋熱身。（網上截圖）

林襄雙腿纖瘦，但非常有力。（網上截圖）

學習蛙式動作。（網上截圖）

練習腳步動作。（網上截圖）

林襄擁有一雙超長的腿。（網上截圖）

熱身完準備落水。（網上截圖）

蘋蘋全程披著薄紗。（網上截圖）

林襄大方展示身材。（網上截圖）

蘋蘋上浮板時有點驚。（網上截圖）

相反，林襄健步如飛。（網上截圖）

隨後真正落水比賽，兩人在第一回合要用蛙式來進行水上拔河，林襄在浮板上「划呀…划呀…划」，邪惡視覺將她美好身段表露無遺，最後各贏一場打成平手。不過數到戲肉絕對是之後的「無規則落水賽」，兩個女仔要埋身肉搏，誰先落水就輸，林襄為贏懶理走光危險，投入作賽，真的是隔住屏幕都覺得危險。最後，林襄成功過程，力保「遊戲王」稱號。

林襄投入比賽。（網上截圖）

用盡全力「划呀…划呀…划」。（網上截圖）

林襄還有腹肌。（網上截圖）

但最後都是要落水。（網上截圖）

蘋蘋也非常努力，最後二人打和。（網上截圖）

網民也看得非常肉緊，紛紛留言：「襄襄本來就國色天襄、傾國傾城，而在泳裝的加持下，漂亮、可愛、性感三方面都得到極致的昇華」、「這集真的福利滿滿，好看又好笑」、「流量密碼」及「這集應該是巔峰之作了吧」等等，群情洶湧。

兩位女仔埋身肉搏。（網上截圖）

大家非常認真，互不相讓。（網上截圖）

林襄的泳衣非常危險。（網上截圖）

互有攻守。（網上截圖）

林襄成功推蘋蘋落水。（網上截圖）

林襄勝出第一回合。（網上截圖）

林襄更於第二回合秒殺蘋蘋。（網上截圖）