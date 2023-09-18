ERROR專訪｜9月出團歌屬飢餓式營銷　解鎖孫佳君意外發現穿窿絲襪

ERROR新歌《枱底隧道》再與黃偉文合作，描述人群之中一些枱底關係，既神秘又曖昧。193（郭嘉駿）自從主持節目《戀講嘢》後，除獲得不少創新題材之外，連召妓價錢都略知一二，難怪會被隊友封為「194次郎」。



保錡因工作關係未能參與訪問，否則整個訪問更為「大暴走」。（葉志明攝）

出團歌只為開心

ERROR今年的首支團歌9月才面世，何啟華（Dee）笑言是飢餓式營銷，又謂最後可能連 sell 都懶得做，等大家無得聽，及後193認真解釋其實最理想是一年有3首團歌，但因成員各有工作。「音樂人都有佢哋工作，有時未必排到，加上我哋又唔係咁well-planned，好多時想做先去做，出到就出，橫掂都攞唔到獎。」溫提他們《Never Come Back》都有不錯的成績，193卻說：「真係好僥倖，用晒我哋到隊嘅運氣。」所以ERROR現在出團歌到底是為了甚麼呢？193說除了自己開心之外，主要是想開演唱會時有更多團歌可唱，完全沒有任何拎獎的想法。

如果可以揀一位女神合作，193最先話係周慧敏，到最後轉軚三上悠亞、波多野結衣，被Dee笑指「著衫嘅做唔到佢女神」。（葉志明攝）

《戀嘢講》教會193的事

193在《戀嘢講》中，見識過不少愛情奇難雜症，除了提供不少創作題材，問到會否改變他的戀愛觀，肥仔聞言即時代答：「佢識玩咗好多，而家有個朵叫194次郎。」193說學到唔好check伴侶的手機：「有時唔一定係偷情，但每個人都有秘密，總之係唔想俾伴侶睇到。（你忍到？）唔係性別歧視，男仔多數冇乜所謂，男人大意少少，女仔會check！《戀嘢講》成日都有，嗰人成個對話紀錄都係俾錢，800蚊、300蚊（300蚊咁平？）百貨應百客，300蚊可能唔包沖涼囉，水費都要錢啦大佬！」

可以與孫佳君合作，都算是成就解鎖，ERROR笑言「要追星先要做星」。

保錡見孫佳君即亂噏

提到《枱底隧道》MV女主角孫佳君，ERROR承認因工作太忙，所以全權交由導演負責，到拍攝前一天才知道，令一向是孫佳君fans的Dee十分驚喜，當大家見面後，率先打開話題的卻是保錡，肥仔說：「保錡不斷搬啲戲名出嚟，又話《強姦3OL誘惑》又話《大內密探零零發》，人哋淨係拍過《百變星君》，保錡全錯，根本係假Fans。」真fans Dee能夠與女神合作，他直呼神奇：「呢個世界真係好有吸引力法則，我做所有嘢唔係揚言想同黃子華、孫佳君合作，但原來努力keep住做，冥冥中就有機會，真係始料不及。」

場地：Studio Meta

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ CHIC Private I salon、Sindy@ CHIC Private I salon