林作JPEX被捕｜七師傅再爆神預測　早有官非預兆去到20XX年先轉好

林作捲入虛擬資產交易平台JPEX案被拘捕引起全城關注，今日（18日）下午KOL陳怡（原名陳凱怡）再被警方拘捕，藝人莊思敏、張智霖也捲入JPEX案，另外曾為JPEX宣傳的加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人蔡曉東（東記）辦公室也被警方搜查，事件鬧得滿城風雨。

林作周一（18日）中午由警員陪同被押上警車。（夏家朗攝）

林作近年以「抽水王」自居，自踏入今年後便發生連環不幸事件，荷里活廣場6月初發生男子持刀襲擊兩名女子的命案，兩名受害者終傷重不治。林作因Post出一張模仿疑犯造型照片，狂言稱「放售疑犯同款波鞋」、「逃跑一流」遭鬧爆，林作任職的保險公司不抵輿論壓力解僱林作；及後7月林作又因視網膜脫落需緊急入院做手術，本月再犯官非，連環「瀨嘢」。

七師傅幫林作和裕美的家看風水。（Facebook圖片@七仙羽）

風水師七仙羽（七師傅）曾與林作合作拍片，她素來與林作媽Lily交好，又調解過林作媽與裕美的婆媳糾紛，今年林作連環出事，《香港01》主動聯絡七師傅作訪問，她回答：「有一個成語叫禍不單行，逢親啲災禍都係接踵而至。之前都有提醒過，因為之前單事件都搞到太大，所以佢各方面都要小心，佢啲運唔好嗰陣，各方面都要小心，當一個人運唔好，更加要低調、退守。」

林作同七師傅多次合作。（電視截圖）

七師傅現身處杜拜，又素與林家人交好，本不欲回答太多林作事件，但在記者追問下，她才揭林作視網膜脫落已是預兆，她說：「佢之前眼睛開過刀，已經知佢今年唔係好順暢㗎啦！」她指上述建言適用於所有人，並非單指林作，她說：「如果嗰一年例如身體唔好，投資又失利，變咗好多嘢都接踵而至。所有人都係咁，嗰一年有咩唔順暢呢，做嘢要特別小心。」

林作媽媽曾邀七師傅睇拳賽。（資料圖片）

她又提醒幾句林作：「如果按照網上林作的生日，1989年12月23號來計算，他這幾年運氣不太順利，要到2030年開始有錢賺，2040年最多錢。這些年越低調其實越行運，越高調越麻煩。」七師傅指林作現時大運行官非運，她以玄學角度建議林作「呢單官非慢慢打，先會Ok。」