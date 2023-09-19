JPEX｜「林寶女」變新目標被揭有份宣傳　性感身材爆紅上過TVB

林作因涉嫌與證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件有關，昨日（18日）遭拘捕，著名KOL陳怡昨日下午亦就逮。藝人莊思敏、張智霖、以及多位曾經有份幫JPEX賣廣告的網紅也被捲入事件中，其中原來早前爆紅一時的「林寶女」也有份宣傳JPEX。

林作周一（18日）中午由警員陪同被押上警車。（夏家朗攝）

林作在兩名警員押解下登上警方私家車，步出中環娛樂行時神態自若，面露微笑。（翁鈺輝攝）

「林寶女」Kianna Ngai去年11月駕駛一輛桃紅色的林寶堅尼品牌跑車至沙田第一城，及後她停車到路旁的便利店買水解渴，眨眼功夫林寶堅尼被鎖上。網民拍下照片擺上網，Kianna因出眾身材爆紅，從網友拍下照片可見，跑車身上印有某加密貨幣學院的名字，有人質疑女車主為博宣傳故意將林寶停放在以極速鎖車聞名的沙田第一城。

「林寶女」Kianna都有份宣傳加密貨幣。（網上圖片）

隨住爆出JPEX事件，Kianna也成目標之一，Kianna曾拍片介紹加密貨幣，又出席加密貨幣宣傳活動。《香港01》收到消息，稱Kianna開設了一個有逾200人的群組，群組中分享有關JPEX的相關資料。

Kianna為加密貨幣宣傳。（網上圖片）

拍片介紹加密貨幣，但該條片已被刪除。（網上圖片）

上月為加密貨幣活動宣傳。（網上圖片）

有報道指Kianna為加密貨幣學院創辦人女伴，其真實身份為古箏老師，曾上過TVB J2節目《不正常愛情研究所》，又亮相ViuTV《演奏1take過》與ToNick合奏，IG擁3.8萬粉絲，不時曬出性感照，吸引不少網民關注。

Kianna在群組分享有關JPEX的資料。（資料圖片）

Kianna是古箏老師。（IG@kianna_ngai）

上過ViuTV節目。（IG@kianna_ngai）

又亮相過TVB《不正常愛情研究所》。（IG@kianna_ngai）

IG好多性感照。（IG@kianna_ngai）

點擊睇「林寶女」Kianna IG相：