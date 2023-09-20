陳豪唱《歲月如歌》走音未算勁 有位影后被稱「地獄來的聲音」

最近網絡瘋傳陳豪飛到美國登台獻唱TVB經典劇集《衝上雲宵》主題曲《歲月如歌》的影片，其表現被網民批評狂走音，更被封為「魔音王」。不過講到「魔音」，其實點止陳豪一個，TVB「靚聲」之人數之不盡，有視后亦有小花，除了電視圈，早年有一位國際級影后在音樂節獻唱後，也被網民列入廣音之巔，認真犀利！

最近網絡瘋傳陳豪飛到美國登台獻唱《歲月如歌》走音。（抖音截圖）

陳豪被網民被封為「魔音王」！（視覺中國）

黃宗澤與陳奕迅頒獎典禮合唱《K歌之王》狂走音

曾推出過專輯，從加入無綫成為演員出身轉戰歌唱事業的黃宗澤（Bosco），他以歌手身份出席2009年無綫《勁歌金曲頒獎典禮》，在這次盛會當中幸運地抽中幸運被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》。不過Bosco演唱時上氣不接下氣，頻頻出現走音的情況，這場演出不時會被網友轉發，並指聽他唱歌「耳朵受罪」。

Bosco自這次演出後，也多次獲得監製給予機會演繹劇集主題曲，他在2013年再以歌手身份參加《勁歌金曲優秀選》獻唱奪獎歌曲《最後祝福》。可能他太在乎過往網民的評價，在獻唱第一句失準陷入走音邊緣，到後期面容一度扭曲，故此表現又被網民瘋狂留言恥笑唱功。

黃宗澤從加入無綫成為演員出身曾轉戰歌唱事業。（Instagram@boscomine）

黃宗澤與陳奕迅出席2009年無綫《勁歌金曲頒獎典禮》合唱《K歌之王》時狂走音。（網上圖片）

郭柏妍被封為「魔音」 開腔回應演出前吃辣壽司導致咳嗽

上年無綫小花郭柏妍同樣出現過唱歌走音的情況，被網民狠批五音不全。事件是發生在《歡樂滿東華2022》，郭柏妍當時憑着《下流上車族》中「芊芊」一角人氣急升，受到單位邀請獻唱作籌款。當晚她與同劇男主角林敏驄獻唱《下流上車族》的主題曲《一家人》頻頻走音，後來被網民指她歌聲是「魔音」。

當她表演完後接受傳媒訪問回應網民指控「魔音」，她回應表演前吃完辣壽司，辣到令她不斷咳，所以導致聲線開始走音。自此後，郭柏妍對於歌唱並沒有灰心，有一次在拍戲途中遇上粉絲邀請一同合唱《跳舞街》，更顯大方親民與對方合唱！

郭柏妍在《歡樂滿東華2022》獻唱《一家人》頻頻走音，後來被網民指她歌聲是「魔音」。（TVB娛樂新聞台截圖）

郭柏妍表演完後接受傳媒訪問回應表演前吃完辣壽司，辣到令她不斷咳，所以導致聲線開始走音。（葉志明攝）

李佳芯曾獲封「魔音天后」積極上堂學唱歌

另外無綫視后級代表李佳芯（Ali）也曾經試過被網民評價她歌藝，咬字不清楚，更出現五音不全的情況。Ali在2017年元旦在商場獻唱《小幸運》時跟不上拍子，唱得特別的吃力，後來該條唱歌影片被網民瘋傳成為熱話，Ali更獲封「魔音天后」。

Ali今年出席慈善籌款節目《慈善星輝仁濟夜》唱出歌曲《一雙手》為節目籌款，音準事隔多年明顯進步了不少，完全沒有失場。演出後她接受《香港01》訪問表示：「唱歌對我嚟講真係唔係強項，仲係一個挑戰，所以係有一定嘅風險，只可以唯有盡力練多啲，將風險減低。」她又分享自己其實為了歌唱花了許多的時間去學習，指自己在過去兩年每個星期大概會上一個小時的歌唱課程，練習基本功，希望歌藝能夠改進！

李佳芯在2017年元旦在商場獻唱《小幸運》時跟不上拍子，曾獲封「魔音天后」。（YouTube截圖影片）

李佳芯公開表示積極學唱歌。（陳順禎攝）

Angelababy轉發唱歌片段公開否認有走音

最後不得不提香港女神級代表出名擁有高眼直的樣貌及身材的楊穎（楊穎），Angelababy近年轉戰到內地發展，頻頻接到‪商業演出獻唱，在2019年參加的內地電視台舉辦的跨年晚會唱歌曲《123我愛你》，被網民直指走音，不斷批評當晚的演出表現。

網民指她當晚一開口唱歌的時候已經聽出來已經有點顫抖的感覺，後來高音的部份更唱不上去。對於網民的負面評價，Angelababy在演出後的數天在社交網站分享現場唱歌的視頻，否認自己有走音，並在社交網發文表示：「回來看了好幾次視頻，我好像沒跑調呀，請問我哪一段跑了呀？」

Angelababy被批唱歌走音。（網上圖片）

Angelababy曾轉發唱歌片段公開否認有走音。（微博@楊穎工作室）

張曼玉2014年上海音樂節獻唱《甜蜜蜜》 遭網民狠批「地獄來的聲音」

提到國際影后魔音的代表是近年甚少在幕前出現的張曼玉（Maggie）。Maggie除了熱愛拍戲，還一向擁有做歌手的夢想，她在2014年在上海草莓音樂節公開獻唱經典情歌《甜蜜蜜》後，遭網民評價堪稱「地獄來的聲音」。對此Maggie在2015年也有開腔表示：「我演了20部電影還被說成花瓶，唱歌也請給我20次機會。」

Maggie後來挑戰自己嘗試當「唱作歌手」為關錦鵬監製的內地電影《戀愛中的城市》主唱主題曲《如果沒了你》，以及推出首隻單曲《Look In My Eyes》親自包辦作曲填詞。Maggie在2019年更多次傳媒直擊現身柴灣頻頻錄製新歌，不過至今也沒有發行過一張完整大碟。

國際影后張曼玉近年甚少在幕前出現，最近她與郭富城、林嘉欣和謝霆鋒的合照！（IG@aaronkwokxx）