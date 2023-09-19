JPEX｜頂流司儀與新晉視后曾為兌換店Coiner宣傳　圈中涉連甚廣

加密貨幣交易平台JPEX早前被香港證監會揭發無牌經營，大批苦主已報案，涉及金額逾10億港元。今次事件涉連甚廣，當中包括不少圈中藝人。由90後女性投資者Priscilla Ng於3年前創辦的虛擬貨幣場外交易平台Coiner，就被指與JPEX有聯繫，旗下分店日前亦遭警方破門入內搜查。而翻查記錄，香港頂流司儀林盛斌 (Bob) 與大馬視后劉佩玥，去年就曾一起為Coiner的新店開幕宣傳活動擔任嘉賓。據悉，由於林盛斌與劉佩玥在去年播出的無綫劇集《美麗戰場》入面，飾演的徐富貴以及李靜兒這對CP大受歡迎，因此獲Coiner邀請以熒幕情侶檔現身宣傳。

Coiner兌換店創辦人Priscilla Ng。(ig圖片)

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《香港01》聯絡了林盛斌查詢有關他曾與劉佩玥一起為Coiner宣傳一事，對此他說：「嗰次係上年11月，佢哋新舖開張，我哋出席做開幕嘉賓，我哋唔係代言人。我哋知道佢哋係加密貨幣兌換店，太深入嘅業務內容細節就真係唔清楚，下次如果再有類似工作嘅邀請，當然會再小心謹慎去了解清楚先。」問到林盛斌可有試下參與此類虛擬貨幣投資？他表示：「自己從來冇投資過虛擬貨幣，只係上年年頭嘅時候，嘗試投資過嗰啲NFT，不過發現自己真係唔識玩，亦都唔係好啱我，叫做交咗少少學費就冇再繼續落去。」