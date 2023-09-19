林作JPEX被捕｜網民挖3年前神預言：23年大破財甚至官司官非纏身

虛擬資產交易平台JPEX事件風波愈演愈烈，9月18日警方拘捕林作，更表示接獲超過1400人報案涉款高達10億元﹗林作近年話題多多，今年更似乎諸事不順，有網民挖出一名命理師三年前的批示驚呼好準。



林作今年是非多多。（IG：@jolamchok）

9月18日林作在兩名警員押解下登上警方私家車，步出中環娛樂行時神態自若，面露微笑。（翁鈺輝攝）

林作今年有連番事端，先在6月抽水抽出禍被保險公司解僱，又突然視網膜脫落，最近更因JPEX事件被捕，有網民挖出一名命理師2020年對林作的批示直呼好準：「2021年辛丑年，財力更強，條數做得更大，公司比更多錢你，不過提醒一下林先生，2023癸卯年，會引發一次卯酉沖，這時開始母視有危險，事業，健康也衰敗。而自己也開始大破財，生意做不下去，或許條數太大，業績不夠要自己填番錢，甚至官司官非纏身，希望物業頂多貶值，未至於要變賣還債。勸林作先生，不要去得太盡，多陪伴媽媽，或許她有危險時，很多事情也做不到。」

林作以往曾多次成為討論熱話。（IG：@jolamchok）

命理師指林作：「這一切都唔關佢事，錯就錯在佢父親改了這個名！作字拆成（人）（乍），乍解為忽然，作品，作文，就是由人忽然做出，所以作本意係人忽然的行為，這也貼切林作人生的突然作為。（作）這名字有一種突然之間有所作為的意義，不過折開呢？就是人，乍，這又有另一個典故，《窮人乍富挺胸疊肚，富人乍窮寸步難行》，意思是窮的人忽然變富，因為唔想比人睇低，所以要比所有人見到自己好有錢！林作的名字已經存在了這個格調，是你哋未夠班睇唔出啫！」

不過當日林作原來有留言回應，指命理師兩大錯誤抽錯水：「算命佬盡信林作老作新聞，以為媽媽幾年前真係有經濟困難要賣樓週轉。完全無，係我作嘅因為香港人鍾意睇人pk。第二，老豆喺我出世時家道中落，係我老母作嘅。有其子必有其母，你連我呀媽講嘅嘢都信，抵你cheap到要攞我嚟講。」最後更笑稱招攬對方加入旗下保險團隊，不過時至今日都不可能成真了。