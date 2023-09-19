林作涉JPEX被捕｜「最美女下線」發文疑割席：stay away from me

林作因涉嫌與虛擬資產交易平台JPEX案件有關，昨日（18日）遭拘捕。林作今年發生連環不幸事件，6月他因模仿鑽石山荷里活廣場發生斬人兇案疑兇造型賣波鞋被轟冷血，其任職的保險公司不堪輿論壓力公開將他解僱。惟其有「最美女下線」之稱的下屬霍穎璇（Bronte）對林作不離不棄，林作離職後，Bronte仍不時為裕美宣傳產品及服務，早前中環炒幣公司「林作炒幣」開張，Bronte打扮一番出席開張儀式，可見林作與Bronte交情不俗。

霍穎璇（Bronte）選過港姐。（資料圖片）

惟早前Bronte分享亮相「林作炒幣」照片時，有網友留言指：「又癡返埋佢度做乜X？」Bronte高EQ回覆道：「我隻狗鍾意佢 冇辦法」；另有網友表示：「跟過佢已經係侮辱」，Bronte再回覆：「你侮辱我就真🤣」。不過昨日林作被捕後，Bronte今日（19日）Instagram發文疑終於割席，她分享與愛狗合照，並留言叫人行開：「Stay real,stay loyal,or stay away from me👌🏻」再有網友留言問；「同林生割咗蓆未？」Bronte則未有回覆。

Bronte早前被網友質問：「又癡返埋佢度做乜X？」高EQ回覆網友。（IG@brontefws）

Bronte面對網友質問批評不甘示弱。（IG@brontefws）

Bronte對林作不離不棄。（IG@brontefws）