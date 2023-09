姚焯菲(Chantel)早前在社交平台開直播透露即將回港兩星期,而她開直播時右眼疑似敏感而導致非常紅腫,但她則未有回應發生什麼事。昨日(19日)Chantel發文說:「mocks done! see you soon hk!」透露著興奮的心情。

Chantel發文透露即將回港。(ig@chantelyiu)

Chantel上載了不少的生活照到社交平台,其中一張還有她穿睡衣的照片,素顏上陣的她散發著青春少女的氣息,十分清純。不少網民都大讚Chantel眼大很精靈,她除了透露剛考完試外,亦順便為回來香港後的活動做宣傳,相信她亦希望有不少的粉絲前來支持。

Chantel穿睡衣的照片,素顏上陣的她散發著青春少女的氣息,十分清純。(ig@chantelyiu)

Chantel素顏上陣。(ig@chantelyiu)