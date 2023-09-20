戀講嘢｜黃榕與健身教練經常親密接觸撻着　一個誤會激嬲男友分手

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨晚（20日）一集請來以模特兒身份入行，近年轉型做健身KOL的41歲黃榕，她在節目中大談由健身至參加健美比賽的淵源，以及自爆曾被同行模特兒無中生有，令男友誤會是逼婚而提出分手，導致戀情無疾而終。她憶述：「在某個活動，我有位模特兒朋友突然同我講恭喜我結婚，我都同佢講我唔知自己結婚，希望佢唔好亂講。」

節目《晚吹—戀講嘢》昨日嘉賓是41歲黃榕。（節目截圖）

黃榕在節目中分享六年前開始健身，三年前開始選美。提到健身的機緣，她說：「有朋友邀請我上去健身房打卡，咁啱原本要訓練我嘅教練病咗，當時我問可唔可以轉另外一個教練畀我。」她續指後來與該名健身教練產生感情，雙方因有共同興趣，所以會聊天談論運動話題。

黃榕在節目中分享與健身教練產生感情。（節目截圖）

提到兩人之間在運動上會經常有身體接觸，她笑稱：「接觸都會全身觸電，尤其靠得好近！」講到健身的話題，主持人郭奕芯也表示過往也有上健身課的經驗，她笑稱：「如果你本身不喜歡，但喜歡教練，再配合運動，會享受，嗰刻我係咁諗！」

兩人經常有身體接觸。（IG@glorianawong）

主持人郭奕芯也表示過往也有上健身課的經驗。（節目截圖）

黃榕亦有透露與健身男友交往的過程，她指自己會為了對方堅持一星期上四天課程，不過當時對方已經有對象，所以沒有表白。後來得知對方失戀，她主動出擊邀約對方游水及看電影，三個月後才正式交往。自拍拖後，男友多次鼓勵她參加健美比賽，二人更多次合拍挑戰高難度動作的照片。並放在社交平台公開分享。二人交往的階段也相當甜蜜，男友曾向她透露有結婚和置業的打算，不過後來見過對方的家長，他們才得知女友比他大10年，而且職業是模特兒。

黃榕男友多次鼓勵他參加健美比賽。（節目截圖）

黃榕主動出擊邀約對方游水及看電影，三個月後才正式交往。（節目截圖）

講到與男友結束三年情最主要的原因，她說：「在某個活動，我有位模特兒朋友突然同我講恭喜我結婚，我都同佢講我唔知自己結婚，希望佢唔好亂講，但後來有記者訪問我哋嘅時候，佢又喺記者面前講恭喜我結婚。」這件事情引發男友突然對自己變得相當冷淡，以為是逼婚。她續指當時原本打算與男友同居，後來男友提出要幫另一位女學員勤於練習健美比賽，關係漸漸疏遠。直到自己要參賽的時候，三個月期間沒有跟男友聯絡，結果健美成績獲得第四名。比賽結束後，男友主動聯絡提出分手，並向她哭訴表示：「其實我鍾意你，但接受唔到逼婚。」