盧慶輝進駐小紅書　網民懷念《封神榜》伯邑考：吃肉丸就想起你

現年55歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生及《封神榜》的伯邑考而大受觀眾歡迎，不過他於2001年突然消失香港幕前，其後轉往內地發展，並一度轉行做房地產生意，直至近年重返幕前，但主要在內地拍劇。昨日（19日）盧慶輝進駐小紅書，並拍片表示會在平台分享生活點滴，獲大批網民激讚凍齡。

盧慶輝進駐小紅書，獲網民大讚凍齡。（片段畫面）

盧慶輝在第一個小紅書帖文中表示：「小紅書的朋友們大家好，我是盧慶輝，我正式入駐小紅書了，未來我會在小紅書和大家分享我的日常生活以及養生秘籍！在日常生活我喜歡煲湯，我也會第一時間跟大家分享煲湯秘籍！來到小紅書，大家帶帶我~大家想看我在小紅書發布什麽樣的內容，歡迎在評論區告訴我哦！」而視頻中亦有盧慶輝在《封神榜》中飾演伯邑考的片段。

視頻中亦有盧慶輝在《封神榜》中飾演伯邑考的片段。（片段畫面）

視頻中亦有盧慶輝在《封神榜》中飾演伯邑考的片段。（片段畫面）

大批網民留言大讚盧慶輝外貌與參演《真情》時期分別不大，身形亦保持得非常好。另外，更有網民搞笑留言表示：「每次吃肉丸就想起你。」當其他網民不明白時，該網民續指在《封神榜》中，伯邑考因為拒絕了妲己的愛，令妲己因愛成恨，向紂王誣告伯邑考性騷擾她，導致紂王一怒之下殺死伯邑考，並把他製成肉丸送給他父親姬昌吃，令大批網民哭笑不得。

重溫過往演出：