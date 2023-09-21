駱達華囡囡撞樣鍾麗緹驚艷網民　英國名校學霸靚樣不輸港姐冠軍

以往經常在無綫劇集中出演奸角，現年59歲的前無綫藝人駱達華，離巢後已經將重心轉移內地發展多年，而且做得有聲有色。他與內地女星盧燕結婚並育有一女兒駱欣言（Natalie），目前定居上海生活，而他的囡囡則在英國名校讀大學。駱達華不時會於社交網分享他的生活日常，同大家更新近況。前日 (19日）他就於抖音分享了一家三口的短片，曝光了22歲囡囡的靚樣。

駱達華與內地太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

駱達華日前在抖音分享了他與老婆以及囡囡一家三口在車上的短片，片中所見駱達華坐在前面當司機，而兩母女則坐在後座並跟大家打招呼。囡囡駱欣言即時成為了網民的焦點，事關她的顏值極高，五官輪廓標緻，擁有一張甜美清純初戀臉，長得非常靚女。而身為爸爸的駱達華就留言寫道：「明天要離開我，去上學了，捨不得你們😭」原來他的寶貝囡囡已經放完暑假，要飛返英國繼續學業，一家人又要分隔兩地了。

Natalie顏值高企。（駱欣言微博圖片）

網民都紛紛留言大讚駱欣言：「女兒太漂亮了，去參加港姐，一定是冠軍！」、「女兒好漂亮，像鍾麗緹」、「女兒靚靚又有氣質」、甚至有網民直接叫駱達華做「岳父」：「岳父我過一段時間去拜訪您。」也有網民大讚駱達華凍齡樣貌一點沒變。

駱達華不時會拍片分享他與女兒Natalie的生活。（影片截圖）

駱欣言除了擁有外內美，也相當有內涵，她是一名多才多藝的學霸，畢業於上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」後，就先後獲兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，她揀選了到倫敦大學學院繼續升學，媽咪盧燕不時到當地陪伴女兒。

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