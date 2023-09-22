碧咸費高兩大球星世紀同框　網民慨嘆萬人迷都敵不過中年危機

現年48歲的碧咸（David Beckman）和50歲的費高（Luis Figo），分別是英格蘭和葡萄牙的「傳奇7號」，兩人球員時期曾一同效力過西班牙班霸皇家馬德里，是當年皇馬「六條煙」成員，並於2003年隨隊來港獻技，至今仍令不少球迷津津樂道。

碧咸和費高當年一起隨皇家馬德里來港獻技。（中國視覺）

昔日隊友，現在老友。（小紅書截圖）

退役後，兩位傳奇球星各有各忙，除了在一些慈善足球賽外，甚少機會碰頭。不過，近日有網民在社交平台上載了兩人同框的片段，即時勾起大批球迷的集體回憶，但同時慨嘆萬人迷碧咸真的老了，反而比他年長兩歲的費高keep得更好。

兩位依然魅力十足。（小紅書截圖）

但碧咸頭髮明顯稀疏，相反費高依然濃密。（小紅書截圖）

片中費高搭住碧咸膊頭，兩人又頭貼頭，非常老友鬼鬼，費高問：「We are in the house today, something big is happening, is it?」碧咸回答：「 Yes, it is.」費高續言：「Good to see you!」碧咸笑說：「Yeah, thank you!」

雖然兩人對話好無聊，但看得出他們好老友。（小紅書截圖）

不過網民的焦點卻放了在碧咸的頭髮上，球員時期的碧咸經常「變髮」，無論是雞冠頭、中間分界、栗子頭，甚至光頭等每個髮型都會成為潮流指標，但如今這位萬人迷也敵不過歲月的洗禮，見片中碧咸髮線上移、頭髮稀疏，情況令人擔心。相反比他大兩歲的費高，雖然都有白髮，但髮量仍依然濃密，整個狀態比碧咸好。

碧咸年輕時已經是不少女粉絲的夢中情人！（IG@davidbeckham） :

當年劉德華都是跟呢個髮型。（IG@davidbeckham）

任何髮型都難不到碧咸。（視覺中國）

光頭都型。（視覺中國）

超級靚仔。（視覺中國）

網民紛紛留言：「碧咸真的禿了」、「英國男人的宿命」和「已經嚴重禿頂了嗎？」等，至於費高則獲讚髮量碾壓碧咸，而且有帝王面相。

碧咸近年經常戴帽。（IG@davidbeckham）

碧咸笑容可親。（IG@davidbeckham）

踢波都戴帽。（IG@davidbeckham）

髮量比以往稀疏不少。（IG@davidbeckham）

根據外國傳媒報道，碧咸早於幾年前已開始有脫髮危機，更在2018年接受植髮手術，但只維持了好一段時間後漸漸打回原型。據知碧咸使用的生髮噴霧只價值14.95英鎊（約141港元），除了能遮掩頭皮，同時亦能促進頭髮生長。