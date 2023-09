碧咸費高兩大球星世紀同框　網民慨嘆萬人迷都敵不過中年危機

現年48歲的碧咸(David Beckman)和50歲的費高(Luis Figo),分別是英格蘭和葡萄牙的「傳奇7號」,兩人球員時期曾一同效力過西班牙班霸皇家馬德里,是當年皇馬「六條煙」成員,並於2003年隨隊來港獻技,至今仍令不少球迷津津樂道。

碧咸和費高當年一起隨皇家馬德里來港獻技。(中國視覺)

昔日隊友,現在老友。(小紅書截圖)

退役後,兩位傳奇球星各有各忙,除了在一些慈善足球賽外,甚少機會碰頭。不過,近日有網民在社交平台上載了兩人同框的片段,即時勾起大批球迷的集體回憶,但同時慨嘆萬人迷碧咸真的老了,反而比他年長兩歲的費高keep得更好。

兩位依然魅力十足。(小紅書截圖)

但碧咸頭髮明顯稀疏,相反費高依然濃密。(小紅書截圖)

片中費高搭住碧咸膊頭,兩人又頭貼頭,非常老友鬼鬼,費高問:「We are in the house today, something big is happening, is it?」碧咸回答:「 Yes, it is.」費高續言:「Good to see you!」碧咸笑說:「Yeah, thank you!」

雖然兩人對話好無聊,但看得出他們好老友。(小紅書截圖)

不過網民的焦點卻放了在碧咸的頭髮上,球員時期的碧咸經常「變髮」,無論是雞冠頭、中間分界、栗子頭,甚至光頭等每個髮型都會成為潮流指標,但如今這位萬人迷也敵不過歲月的洗禮,見片中碧咸髮線上移、頭髮稀疏,情況令人擔心。相反比他大兩歲的費高,雖然都有白髮,但髮量仍依然濃密,整個狀態比碧咸好。

碧咸年輕時已經是不少女粉絲的夢中情人!(IG@davidbeckham) :

當年劉德華都是跟呢個髮型。(IG@davidbeckham)

任何髮型都難不到碧咸。(視覺中國)

光頭都型。(視覺中國)

超級靚仔。(視覺中國)

網民紛紛留言:「碧咸真的禿了」、「英國男人的宿命」和「已經嚴重禿頂了嗎?」等,至於費高則獲讚髮量碾壓碧咸,而且有帝王面相。

碧咸近年經常戴帽。(IG@davidbeckham)

碧咸笑容可親。(IG@davidbeckham)

踢波都戴帽。(IG@davidbeckham)

髮量比以往稀疏不少。(IG@davidbeckham)

根據外國傳媒報道,碧咸早於幾年前已開始有脫髮危機,更在2018年接受植髮手術,但只維持了好一段時間後漸漸打回原型。據知碧咸使用的生髮噴霧只價值14.95英鎊(約141港元),除了能遮掩頭皮,同時亦能促進頭髮生長。