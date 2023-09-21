黎姿唔想女兒太早拍拖：教佢哋唔好齋睇外表

馬黎珈而（黎姿）今午現身癌症基金會活動，呼籲女性定期檢查。馬黎珈而接受訪問時，透露被囡囡傳染了流感，幸好已差不多痊愈。馬黎珈而表示希望女性可以愛錫自己多一點、留多一點與自己相處的時間，好似我自己，要照顧小朋友、屋企，行程係好full。但我成日提醒自己留少少時間俾自己，各方面做多啲check up。」

馬黎珈而（黎姿）今日帶病出席活動，但仍然靚絕全場。（梁碧玲攝）

除了自己定期檢查身體外，Gigi亦開始教導女兒保護自己，她坦言十分享受陪伴的感覺。「自己時間都好唔夠，平時返工，又要照顧屋企人，好鍾意同屋企人一齊，因為會好開心。但會留少少me time 俾自己，做運動、行山、睇戲、睇書。（會唔會睇到有戲癮？）無時間拍，所以都唔好諗。有時我都會睇以前合作拍檔嘅作品，會支持對方，但自己實在分身不暇，所以都無諗要點，將來再算，雖然我好鍾意演戲，但時間唔許可。」

馬黎珈而（黎姿）唔想女兒太早拍拖，仲話愈遲愈好。（梁碧玲攝）

Gigi表示女兒有欣賞自己的舊作《倚天屠龍記》，但仍未有機會睇《金枝慾孽》，她又指女兒沒有太大表演慾，但都會貪靚。「由佢自由發揮，會教佢哋唔可以齋睇外表，外表係重要，但好多嘢都要內外兼顧，個男仔性格都好重要，所以都會教佢哋唔好睇外表，緣份到就會嚟。」她又指女兒未到拍拖階段，亦未有心儀對象，又笑言愈遲拍拖愈好，並謂最好18歲才拍拖。