向太陳嵐九龍塘過億獨立屋超奢華　巨廳曝光戶外花園設超大泳池

現年64歲的「向太」陳嵐是演藝圈出名的女強人，近年積極經營社交平台的她，不時拍片分享奢華生活。向太在去年底加入直播帶貨行列，打造超豪華直播間，搞得有聲有色，日前她的助手專程由內地來港，相約在向太的九龍塘獨立屋開會，更拍片公開豪宅內景。據知向太的豪宅樓高五層，屋內金碧輝煌，相當奢華！

向太在去年底加入直播帶貨行列。（影片截圖）

客廳同飯廳是相連設計。（影片截圖）

片中所見，客廳同飯廳是相連設計，飯廳擺放了一張至少可坐10人的圓枱，客廳除了擺了一張米色L形梳化之外，還設有幾張單人梳化，而落地玻璃窗亦令整間屋看起來空間更大，採光度十足。屋內擺放了大量的藝術收藏品，包括各種玉器、水晶、瓷器等等，看起來價值不菲，而牆上掛着的字畫就出自張大千手筆，走廊的燈飾由張叔平設計。另外還設有一間DVD房，收藏了不少電影DVD。至於戶外庭院同樣經過精心設計，種了不少花草樹木，擺放的大棵羅漢松甚至高過人，還設有近10米長的超大泳池，環境清幽舒適。

戶外庭院設有近10米長的超大泳池。（影片截圖）

向太陳嵐同向華強一向恩愛。（微博@向太Tiffany陳嵐）

其實向太之前亦曾拍片公開豪宅，當時她透露老公向華強一直都夢想在九龍塘擁有一間大宅：「我老公他曾經跟我講過，他希望能夠住進九龍塘，所以當我們奮鬥了幾十年後，我終於可以偷偷地買一塊地，偷偷地蓋好一個房子，我是在圓他的夢。」她還向大家展示了衣帽間，可見架上擺滿了Hermès手袋，當中更不乏限量版，數量驚人！豪宅內還設有私人酒窖，擺滿了各種名貴酒水，可供宴客，而廚房就以白色設計為主，各種設備應有盡有。

向太曾拍片公開九龍塘獨立屋。（影片截圖）

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