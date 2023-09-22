Anson Lo帶定靚底褲拍團綜　回應《釀魂》監製指有人唔宣傳

Anson Lo 、韓國女星李星經、台灣男星林柏宏今晚（22日）現身時裝品牌發佈活動。

講到新團歌，AL表示將會是快歌，是新歌是為了MIRROR 5周年而誕生。（梁碧玲攝）

MIRROR即將出發到澳洲拍攝團綜，Anson Lo表示離港前要完成大量工作，包括團歌錄音、個人單曲MV後製、《社內相親》主題曲錄音等等，教主表示：「一日有24小時，可以分配到好多工作、我尋日都仲塞到個健身時間，睇你想唔想做。」AL又指留待在飛機上補眠，但亦不會錯過飛機餐，花姐在旁即踢爆他「食夠兩個」。

出發在即，AL表示有諗起《MIRROR GO》，因為當時他們被通知會到韓國拍攝，結果去到機場後發現被玩。「我有心理準備我哋可能唔係去澳洲，同埋有心理準備會被開喼，想睇我哋最真實一刻。（執好啲個喼？）我不嬲都執得好好，所以唔怕，我啲underwear 都好靚，唔介意俾大家欣賞，唔使精心挑選，每一條都好靚，所以亂擺都係靚。」

Anson Lo表示未有見到韓國女星李聖經。（梁碧玲攝）

提到《釀魂》監製王黃永峯在IG發文，指責有演員零宣傳，AL表示並不清楚對方所講是誰。「無對與錯，每個人都有唔同選擇，所以我都唔會評論宣傳與否係好定壞，每個人盡自己崗位。」他又認為就算唔喜歡宣傳都不是錯事，而他亦不會去問監製到底所指責的是誰。

Anson Lo現身時裝活動，吸引大批神徒支持。（梁碧玲攝）