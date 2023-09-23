你好我的大夫｜史穎喬演蔡思貝朋友阿穎　濕身水着有仙氣：好害羞

無綫（TVB）劇集《你好我的大夫》昨晚（22/9）第10集講到，蔡思貝因為病人關嘉敏的病情而與西醫起衝突，追問之下，何廣沛才知道當年蔡思貝的朋友史穎喬也同樣患上痙攣和有血管瘤，最後因覺得沒有痊癒可能而自尋短見。



史穎喬第一次水着！有仙氣呀！（《你好我的大夫》截圖）

網民追問誰是「蔡思貝朋友阿穎」？

其中一幕，蔡思貝和何廣沛以及史穎喬一同去沙灘游泳。這一幕掀起不少網民熱烈討論，紛紛留言問道蔡思貝的朋友「阿穎」是誰，又直言穿上一件頭泳衣的史穎喬「認真幾靚女」，看來大家對她也有好感。

劇情講蔡思貝記起以前的好朋友。（《你好我的大夫》截圖）

劇情講蔡思貝記起以前的好朋友。（《你好，我的大夫》截圖）

史穎喬第一次濕身水着：好害羞！

史穎喬（Clementine）在接受《香港01》訪問時就透露，今次是她首度以水着亮相幕前，她說：「拍呢場嘅時候真係好害羞！我奉獻咗熒幕第一次水着，之前都冇試過po過泳衣相喺IG㗎，希望觀眾同網民都睇得開心。我有朋友仲話係濕身誘惑，笑死，哈哈。」

蔡思貝朋友阿穎同樣患上痙攣和有血管瘤。（《你好我的大夫》截圖）

蔡思貝朋友阿穎同樣患上痙攣和有血管瘤。（《你好我的大夫》截圖）

演痙攣患者做足功課

談及角色的部份，她直言角色難度很高：「一開始收劇本嗰陣，已經諗呢場戲要點樣搵感覺，因為場喊戲係呈現呢個角色性格大轉變的一場……咁我主要翻煲成套《1公升的眼淚》，開YouTube睇一啲絕症患者的採訪去感受吓，如果我突然有絕症，喺心態上身體上會有點樣嘅變化，甚至係患者家人們的情緒又會點樣影響患者等等。」

蔡思貝朋友阿穎（史穎喬飾）同樣患上痙攣和有血管瘤，當時蔡思貝以「自己仲係學生」為由婉拒幫阿穎（史穎喬飾）治療。（《你好我的大夫》截圖）

拍跳樓戲「嚇到個心都離一離」

劇中出現了一幕跳樓戲，她表示拍攝時也相當緊張：「我本身有畏高……今次係第一次吊威也，好彩導演話呢場我唔需要真係跳落去，坐天台邊緣就ok。坐喺天台邊壆位嗰陣，雖然心理上都知好安全嘅，但當風吹埋嚟嗰陣，成個人都會搖搖吓，個心好驚自己跌落去。」真是名副其實的「嚇到個心都離一離」。

後來蔡思貝朋友阿穎（史穎喬飾）選擇自尋短見。（《你好我的大夫》截圖）

後來蔡思貝朋友阿穎（史穎喬飾）選擇自尋短見。（《你好我的大夫》截圖）

後來蔡思貝朋友阿穎（史穎喬飾）選擇自尋短見。（《你好我的大夫》截圖）

不得不說，呢一幕都拍得史穎喬好靚。（《你好我的大夫》截圖）

史穎喬入行前做空姐

史穎喬入行前任職空中服務員（空姐），於2020年參加《衝上雲霄大選》後入行，其後陸續客串過一些小角色，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《白色強人II》、《隱形戰隊》、《新四十二章》等等。

史穎喬在劇中飾演蔡思貝的朋友阿穎。（《你好我的大夫》截圖）

史穎喬在劇中飾演蔡思貝的朋友阿穎。（《你好我的大夫》截圖）

不經不覺已入行兩年半

問到這兩年的TVB生活，史穎喬說：「入咗TVB兩年半左右，接過嘅角色未算好多，雖然阿穎只係出現一集（大概5場戲左右），但都算係暫時接過最有難度同挑戰性嘅。因為阿穎性格前後轉變都大，特別係場喊戲都要有爆發，又要用自己真眼淚，好彩蔡思貝帶到個情緒，我又入咗戲，最後順利喊到拍到完場，我都好希望觀眾睇嘅時候投入。另外阿穎一出場都有場落水戲，本身游水都唔太叻唔識換氣，咁都有搵教練惡補游水，最後都成功解鎖咗游泳技能。」

史穎喬（Clementine）曾客串《愛．回家之開心速遞》飾演演員。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

最後，她亦表示十分感激公司和監製給予她參演的機會，她說：「今年都有陸陸續續keep住入劇組拍戲，好多謝公司監製畀機會！」

史穎喬（Clementine）外形文靜可愛。（IG@clementinesze）

史穎喬（Clementine）入行前任職空姐。（IG@clementinesze）