莊思敏騎呢事件薄　傳為吳浩康與胡定欣口角揚言一世唔「拆彈」

現年43歲的莊思敏近日捲入加密貨幣交易平台JPEX案，日前她涉嫌有份串謀需親身前往警署接受調查。過去莊思敏從模特兒身份入行，到後來加入娛樂圈後報道從不間斷。一時有報道指她不滿身材隆胸，又曾被揭作為「拿督千金」有8億身家唔使撈，而最為轟動的是有傳她與吳浩康熱戀階段曾在電視城電梯巧遇男方前度藝人女友，即場被對方鬧「着舊鞋」。

莊思敏一向相當富貴。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏近日捲入加密貨幣交易平台JPEX案。（李家傑攝）

被揭身份係拿督千金 家族身家有8億元

莊思敏自從擔任模特兒工作開始，她已經一直被傳媒揭家底，後來證實她地位超然是馬來西亞拿督千金，家族身家估計約8億元，即使不繼續做娛樂圈工作，也生活無憂，完全沒有負擔。不過直到現時為止她也相當喜愛娛樂圈工作，頻頻拍劇及參演電影，以及直播等工作。

莊思敏地位超然是馬來西亞拿督千金。（IG：@jacquelinchng）

曾公開不滿胸部太細宣布隆胸

一直勇於做自己的莊思敏對身材相當有要求。她曾經認為自己的胸部尺寸太細，後來不停加胸墊也是感到胸部平平無奇，不滿視覺效果。後來她在2010年接下美容院代言，順便做了整雙眼皮手術及矽袋隆胸，後來效果上圍升了兩個級數。對此她表示相當滿意，並揚言一世都不會「拆彈」！

莊思敏隆胸後更添自信，遊澳門穿上三點式泳衣大騷完美身材。（IG@jacquelinchng）

傳莊思敏胡定欣電視城電梯鬧大交

對愛情從不避忌，交往時大多數會選擇公開的莊思敏自宣布與台灣珍珠奶茶老闆楊秉逸離婚結束兩年婚姻，也不愁寂寞公開表示勇於認識異性。提到過往的戀情，莊思敏最為人熟悉的一段戀情是與歌手吳浩康五年情，二人從2006年拍拖，2017年宣布分手。有傳莊思敏當年是橫刀奪愛搶胡定欣當時正在交往的戀愛對象吳浩康，後來令到對方分手收場。據了解當時經常會在TVB電視城出入的莊思敏與胡定欣在電梯上巧遇對方，其後雙方出現口角，有消息指莊思敏被對方鬧「着舊鞋」。

莊思敏在2020年3月15日與台灣珍珠奶茶老闆楊秉逸選擇於家中低調簽紙註冊結婚。（影片截圖）

舊情人吳浩康及莊思敏同場合照。（梁碧玲攝）

莊思敏傳曾與胡定欣在電梯出現口角。（葉志明攝）

過往投資大多失敗收場 銅鑼灣鋪位蝕足120萬

除了演藝事業外，莊思敏一向熱愛投資，她初出道不久，曾在2005年與朋友購買銅鑼坊商場180萬鋪位，結果在2021年出售足足虧蝕了120萬。另外她曾在2017年以626萬購買何文田納米樓加多利軒，不過現時已經單位價格急降590萬，明顯樓價下跌。另外她今年六月的時候透露以400萬元向歌手AGA（江海迦）和她的未婚夫購入的士牌投資，不過據知現時市區的士牌價格已經下跌至大概350萬左右。莊思敏過往的投資經驗大多數是失敗收場，因此外界形容她是「地獄黑仔王」。

銅鑼坊商場。（網上照片）

加多利軒。（代理相片）

遭王宗堯公開批評不專業提出換角訴求

莊思敏曾經拍電影《導火新聞線》因為角色的問題與男主角王宗堯出現意見的分歧。原因是當年莊思敏拍攝另一部電影是頭髮顏色染至金色，所以投資方將她原定記者的角色改為談判專家，認為這樣才比較適合。不過後來男主角王宗堯認為她並不適合這一個角色，原因是他不滿莊思敏當時曾回應指試造型可以戴假髮，因此引起他認為對方態度不專業。莊思敏亦有作出反擊認為王宗堯只是一個演員，未有決定權能夠更換演出藝人名單。

莊思敏遭王宗堯公開批評不專業出換角訴求。（黃國立攝）

遭網民圍剿對張國榮不尊重

莊思敏兩年前曾經在IG上在哥哥張國榮舊相悼念他逝世18周年，並發文：「唯願會及時擁抱入眠，留在這世上最暖一面，茫茫人海取暖渡過，最冷一天。4月1日 永遠懷疑哥哥」。隨即遭網民截圖圍剿文盲，直指她竟然寫懷疑，而非懷念。最後由於在網民一片責罵底下，她事隔一天修改貼文，將懷疑改為懷念。

莊思敏遭網民截圖圍剿文盲，直指她竟然寫懷疑，而非懷念。（IG：@jacquelinchng）