姜濤強調與Edan兄弟情不變　學車未諗買車︰不打算接受轉贈車牌

姜濤今日（23/9）現身赤柱出席飲品代言活動，喺男藝人無夏天嘅情況下，身穿紅衣大衣嘅姜濤真係見到都覺得熱，而佢喺玩遊戲時，仲趁機食冰消暑，十分可愛。



身穿紅衣大衣嘅姜濤出席活動，見到都覺得熱。（陳順禎 攝）

姜濤接受訪問時，表示知悉有姜糖早在活動幾日前已排隊霸位，呼籲大家不用太進取。「因為真係太辛苦，日日露營咁，真係戥大家辛苦，不嬲都同大家講自己緊要啲。（佢哋都戥你辛苦？）我哋訓練好多年，所以唔緊要。」姜濤又指自己流嘅係冷汗，強調自己唔熱。

姜濤訪問時頻頻抹冷汗，又大叫好凍，十分好笑，（陳順禎 攝）

姜濤又指自己流嘅係冷汗，強調自己唔熱。（陳順禎 攝）

提到日前在商台訪問後身體抱恙，姜濤解釋當日是腸胃問題，公司之後亦有給予休息時間，並叫大家不用擔心。提到早前到台灣宣傳新戲，姜濤最開心是參與《娛樂百分百》錄影，因為節目算是他的童年回憶，他亦在場不停打卡。「佢哋都俾咗好多紀念品我，（如果有埋小豬仲開心？）當然 ，因為由細睇到大，不過去到都已經好開心，佢哋仲送埋當初小豬嗰塊版俾我。」電影在台灣成績不俗，姜濤表示平常心。

姜濤在高溫下出席戶外活動，熱到要食冷降溫。（陳順禎 攝）

對於日前學車被捕獲，姜濤笑言：「我係學緊，所以大家見到我避開啲，有少少壓力，但盡力學，都想學識揸車，但我只係想識，無諗住買車。」姜濤表示有向隊友請教，而提到有姜糖投得「KEUNG TO」車牌，並表示轉贈偶像，姜濤坦言沒打算接受。

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而提到早前發文指「接受某些人道歉」而引起嘅揣測，姜濤表示未有影響與Edan關係：「件事無影響我哋之間嘅感情，大家放心，我哋12個都係同當初一模一樣，大家永遠都係咁好嘅兄弟，所以唔會俾呢啲嘢影響到，過咗嘅嘢都唔想再提。」