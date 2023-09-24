JJ賈曉晨曾揚言想離婚「殺夫」　獲老公樊少皇慶生補鑊和好如初

賈曉晨（JJ）與老公樊少皇在今年年初鬧出離婚風波，JJ連月來更不時在微博發文訴苦，字裏行間都充滿對老公的不滿。早前JJ出席活動時更直認與老公的感情狀況處於邊緣狀態，又直言每日諗50次離婚，甚至表示：「我係100次想殺咗對方。」不過日前迎來41歲生日的她，就獲老公及一班圈中好友大搞Party慶祝，樊少皇在自家餐廳設宴，而JJ亦有公開感謝老公：「謝謝樊老闆！我會繼續努力工作，盡量減少不該有的念頭。」似乎是在為早前的離婚言論「補鑊」！

賈曉晨（JJ）獲老公及一班圈中好友大搞Party慶祝生日。（微博截圖）

囡囡「小飯兜」攬實媽咪大力咀嘴！（影片截圖）

片中所見，壽星女JJ身穿LV恤衫，手上的大鑽戒十分搶鏡，一身打扮盡顯富貴，囡囡「小飯兜」攬實媽咪錫錫，錫完面都未夠，更大力咀嘴，被「強吻」的JJ都即時O嘴大表驚訝！而陳浩民同老婆蔣麗莎、陳爽等都有出席Party，眾人齊唱生日歌，現場氣氛熱烈。至於樊少皇亦陪伴在老婆左右，一家三口同框的畫面非常溫馨。

一家三口同框的畫面非常溫馨。（影片截圖）

+ 14

JJ不時在微博發文訴苦。（微博截圖）

JJ早前接受傳媒訪問時自言經常被老公激到嘔血，雖然只是一些小事，但每日都經歷這些小事令她感覺崩潰，她又自爆樊少皇所有物業都在她的名下：「如果佢離婚會好辛苦，所有樓都係我個名，佢好蝕。」並直言：「呢個都係佢（樊少皇）唔離婚嘅好大原因。」事後，樊少皇在微博發文：「看了今天的新聞，我趕緊給老婆做了一份她心心念念的三文治，只祈求她高抬貴手。」希望𠱁返老婆，如今又大搞Party為老婆慶生，相信兩公婆都已經和好如初！

樊少皇出招𠱁返老婆。（微博截圖）