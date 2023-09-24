盤點6大樣靚身材正大馬女神　林明禎以外仲有「接班人」

提起「大馬女神」的話，大部分香港人都會想起近年於香港爆紅的林明禎，無論是廣告、電視、電影都見到她。無可否認，林明禎擁有突出又健美的身材、唔咸唔淡的廣東話以及經常掛着笑臉的可愛臉蛋都會令人喜歡。不過其實「大馬女神」又點止林明禎一個呢？以下為大家嚴選幾位值得關注的「大馬女神」。



林明禎。（IG@minchen333）

33歲的林明禎約於2014年開始於台灣竄紅，當年她被台灣公司發掘後，翌年搬到台灣發展。2016年出演首部香港電影《救殭清道夫》後漸漸為人所熟悉，其後亦發行過自己的音樂EP，也曾在台北開辦過音樂會。近年她參演過《一秒拳王》、《飯氣攻心》等電影。入行至今，其個人Instagram已有超過144萬人追蹤。

蔡卓宜。（IG@joeychua8_official）

這位被傳媒稱為「電眼女神」、「林明禎接班人」，29歲的蔡卓宜笑起來比起林明禎更甜美，原來入行前她是一名化妝師，亦曾開過美容院。蔡卓宜於網上走紅後更吸引了一大班粉絲，Instagram更有高達120萬人追蹤！近年蔡卓宜將工作重心放到內地，也參加了《青春有你 (第二季)》、《怦然再心動》等綜藝節目。去年12月蔡卓宜與王大陸的戀情曝光，亦令她更有人氣，但今年6月雙方被爆分手。

林宣妤。（IG@serene_lsy）

今年27歲的林宣妤曾參加《2016年Astro國際華裔小姐競選》奪得冠軍，其後參加《2017年國際中華小姐競選》也奪得了亞軍，因而被香港觀眾所認識。成為華姐亞軍後，林宣妤曾加入TVB發展，但可能不太適應香港的生活節奏，在TVB期間只拍了《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》和《使徒行者3》三套劇集。離開TVB後亦簽約了娛樂經理人公司，算是觀眾較為期待的一位「大馬女神」。由於她不是主攻網上KOL路線，所以Instagram追蹤人數只有31萬左右。

其實楊秀惠早在2013年就投資過百萬開設「楊秀惠美妝店」，從事美容產品生意。（IG@vvyeo）

大家對楊秀惠有沒有印象？當年她參加《馬來西亞華裔小姐競選》奪得冠軍，並一口氣「最上鏡小姐」、「完美體態小姐」、「清新可人小姐」和「優雅小姐」等五項殊榮，其後再次參加「華姐選舉」後就加入了TVB。入行後獲得TVB重用，參演了《赤沙印記@四葉草.2》、《歲月風雲》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《金枝慾孽貳》等等劇集，當中最為人熟悉的應該是《十八年後的終極告白》中的聾啞人士「謝家倩」，以及《大帥哥》的「艾妞」。

第二位老婆楊秀惠比較似小女人，最鍾意撒嬌，拋眉弄眼。（截圖）

現年37歲的楊秀惠已淡出娛樂圈，離巢後，她專注經營美容生意，近年生意已擴展到新加坡、馬來西亞等地，未夠5年已大賺一億。

李元玲（IG@cathrynli）

近年大馬鋼琴家李元玲（Cathryn）因為標誌五官以及魔鬼身材而在網上走紅，34歲的她其Instagram追蹤人數已超過300萬人。想當然，想擁有魔鬼身材是需要付出努力的，就Instagram上看，她的生活不外乎是健身、健身以及健身，閒時彈鋼琴，飲食也是外人想像不到的清淡。

李元玲（IG@cathrynli）

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

29歲的黃潔琪（Miko）最近獲葉念琛邀請客串電影的其中一個角色，近期更頻密地在各大YouTube頻道亮相，被網民形容為新一代大馬女神，不少網民都大讚她有林明禎的特質，可愛的笑容，身材一樣好，性格亦十分親切，更有人大讚黃潔琪「好正式」。

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

黃潔琪（Miko）起初於大馬擔任模特兒工作，，其後因為撞樣林明禎而被傳媒封為「翻版林明禎」，後來分別於2018年和2023年推出了個人寫真集。其實她在港台大馬三地都頗有知名度，2019年曾擔任過《走佬去馬拉》的嘉賓，2023年亦擔任過《DM旅導遊》的嘉賓主持。現時她的Instagram也有超過91萬追蹤人數，絲毫不輸以上幾位「師姐」。