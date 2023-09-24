AGA未婚夫的士邦自揭億萬身家創業史　曾淪負資產每月還貸過百萬

歌手AGA（江海迦）今年7月被爆與身家過億的姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦秘婚，其後AGA在Instagram公開承認訂婚的好消息，而未婚夫的士邦亦有現身上月底的紅館演唱會高調支持AGA。近日的士邦積極在小紅書出Post，更分享如何由負資產變億元身家的創業史。

AGA感激未婚夫給自己很大支持。（胡凱欣攝）

的士邦日前以「關於我是怎麽做到億元資產」為題，撰寫分享創業史，他透露二十多歲時原本報讀了北京電影學院，但父親因心臟病去世後便接手車行，並且花了一年時間，達成規模由20多架的士增至百架的士的誓願。直至2003年的士牌價因沙士疫情大跌，淪為負資產，買下的房產還沒有供完款，每個月就要還貸過百萬，寫道：「當時我就發誓，我一定會用心經營車行，讓家人過上好更好的生活。」

「的士邦」緋聞對象位位都係女神級。（IG圖片）

當時的士邦想到了以薄利多銷手法，出高價吸引「單頭」的士車主加盟，當中車主會與車行簽訂1至2年的合約，車主每月收取一筆固定金額，而車行則再將的士出租，賺取差價。而另一邊，自己又大灑金錢，趁當年牌價仍在250萬至300多萬元的時候，低位吸納多個的士車牌，經營出租生意：「2003年尾我的車行已管理70余部的士，並且擁有自己旗下20多部的士，咬緊牙關慢慢實現了自己的承諾，一步一腳印建立起了屬於自己的「的士王國」。 下集再詳細說說我是怎麽翻盤的。」

近日的士邦積極在小紅書出Post，更分享如何由負資產變億元身家的創業史。（小紅書圖片）

昨晚的士邦更新下集創業史，他先透露現在已經成為「逾百架的士的車行老闆」，表示現在的士車牌已經回落至新低價，現在的士租金回報比投資房地產、放銀行還要高，跑贏樓市。的士邦表示：「當時硬著頭皮接下車行，就是為了要還清債務，不過長時間以來，情緒一直壓抑着，所以我選擇出去禪修。從尼泊爾禪修回來之後，我對生意投資進行了重整，準備迎接人生另一個新階段！」