屯門娜娜尖沙咀海旁勁歌熱舞　近百耆英圍觀夜繽紛

本港政府推出的「香港夜繽紛」活動早前經已正式啟動，希望能帶起香港夜市夜經濟。有「阿伯殺手」之稱的「屯門娜娜」，現年37歲的董幸兒亦有在尖沙咀海旁夜市附近表演唱歌。

屯門娜娜。(ig圖片)

娜娜當晚穿上白色超迷你裙，配黑色bra top，外加露胸短上衣，打扮青春且非常性感，渾身散發活力。她在海旁放聲高歌，並隨住音樂節拍扭動身體，騷首弄姿的她演唱得十分投入，成功炒熱了現場的氣氛。娜娜的忘我表演吸引了大批市民圍觀，當中包括大量阿伯，紛紛舉起手機拍攝。娜娜的忠實粉絲Happy伯亦有到場支持，還興奮地為娜娜伴舞。

屯門娜娜有阿伯殺手之稱。(ig圖片)

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娜娜於2022年曾參加無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》海選。而大會經過多輪面試後，終於選出100強參賽者，屯門娜娜都有成功入圍，無綫早前公開的100強海報中，就可以見到她的身影。而娜娜在海報上的樣貌亦惹起了網民熱議，指娜娜的海報樣貌與她在自己的IG靚樣差距巨大，簡直判若兩人，在零濾鏡拍攝下現真面目，更滲出陣陣大媽味。網民紛紛留言表示：「E… 乜同IG啲相唔一樣嘅」、「做咩唔幫佢P圖啫」、「TBB唔記得幫佢P圖呀 巧衰囉」、「一個參賽者個樣足以破壞成張海報」。有網民甚至直言：「真身相當驚嚇呀。」