《巾幗4》缺鄧萃雯網民鬧爆唔係嗰回事 黎耀祥無辜「中槍」
撰文：崔力生
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《巾幗梟雄之懸崖》（下稱《巾幗4》）落實開拍，惟靈魂人物之一鄧萃雯（雯女）因同無綫「傾唔掂數」而再次未能參演，令不少引頸以待的「巾幗迷」感到非常失望，雖然有指今次由視后胡定欣頂上，但網民都坦言「完全唔係嗰回事」。
皆因在第3輯《巾幗梟雄之諜血長天》時，劇組就試過換女主角由胡杏兒擔綱，可惜無論人設、劇情都非常令人「O嘴」，最終慘淡收場，更被封上「爛劇」稱號，所以最初盛傳雯女回歸時，大家都非常興奮，期待祥仔和雯女這對經典組合再次碰頭「鬥戲」。
如今這個期盼再次落空，不少劇迷鬧爆只得「梟雄」缺少「巾幗」，已經完全唔係嗰回事同嗰個味道，認為既然換角，不如劇名都換埋，唔想神劇衰收尾。網民也紛紛留言：「玩爛晒啦」、「冇四奶奶唔睇」、「我要九姑娘丫」及「不如寫過另一套啦」等等。
至於視帝祥更無辜遭殃，有網民笑指祥仔在45歲時拍攝《巾幗梟雄》，現在拍《巾幗4》已經59歲，到劇集出街時都60歲可以攞「樂悠卡」，不如改名叫：《巾幗梟雄之樂悠耆兵》。這次祥仔真係躺著也中槍。
祥仔和雯女這對黃金組合確實是經典，《巾幗梟雄》其實是他們的首次合作，但憑著二人爐火純青的演技，令劇集贏近收視、口碑，他們亦憑劇中角色「柴九」及「四奶奶」榮膺視帝、視后。其後，無綫食住個勢開拍第2輯《巾幗梟雄之義海豪情》，祥仔和雯女再憑「劉醒」和「九姑娘」一角冧莊視帝、視后，風頭一時無兩。
而定欣同「巾幗系列」都好有緣，頭兩輯《巾幗梟雄》和《巾幗梟雄之義海豪情》都有份參與。而她跟祥仔更曾合作過7次之多，由她女配角合作到當女主角，默契相信不容懷疑，加上定欣近年演技亦備受肯定，說不定二人今次會帶給觀眾不同的火花。