《巾幗4》缺鄧萃雯網民鬧爆唔係嗰回事　黎耀祥無辜「中槍」

《巾幗梟雄之懸崖》（下稱《巾幗4》）落實開拍，惟靈魂人物之一鄧萃雯（雯女）因同無綫「傾唔掂數」而再次未能參演，令不少引頸以待的「巾幗迷」感到非常失望，雖然有指今次由視后胡定欣頂上，但網民都坦言「完全唔係嗰回事」。

黎耀祥和鄧萃雯因拍攝《巾幗梟雄》而成為最佳拍檔，唔少劇迷都希望再次睇到兩位好戲之人「鬥戲」。（網上圖片）

之前《巾幗梟雄》劇組Re-U，劇迷見到這個組合已非常興奮！（微博@鄧萃雯）

但有指鄧萃雯與無綫未能達成共識，最終未能合作拍攝，《巾幗4》的女主角由胡定欣頂上。（微博圖片）

皆因在第3輯《巾幗梟雄之諜血長天》時，劇組就試過換女主角由胡杏兒擔綱，可惜無論人設、劇情都非常令人「O嘴」，最終慘淡收場，更被封上「爛劇」稱號，所以最初盛傳雯女回歸時，大家都非常興奮，期待祥仔和雯女這對經典組合再次碰頭「鬥戲」。

當年《巾幗梟雄之諜血長天》不但成為倉底劇，收視還非常慘淡。（劇照）

《巾幗梟雄之諜血長天》是胡杏兒離巢無綫前最後一套作品，劇中有不少被姦戲，相當重口味。（電視截圖）

如今這個期盼再次落空，不少劇迷鬧爆只得「梟雄」缺少「巾幗」，已經完全唔係嗰回事同嗰個味道，認為既然換角，不如劇名都換埋，唔想神劇衰收尾。網民也紛紛留言：「玩爛晒啦」、「冇四奶奶唔睇」、「我要九姑娘丫」及「不如寫過另一套啦」等等。

祥仔再以劉醒打扮示人，即勾起大家的追劇回憶。（IG@laiyiucheung）

但也有網民將不滿遷怒到祥仔身上，其實以即將「登6」來說，祥仔算保持得很好。（IG@laiyiucheung）

至於視帝祥更無辜遭殃，有網民笑指祥仔在45歲時拍攝《巾幗梟雄》，現在拍《巾幗4》已經59歲，到劇集出街時都60歲可以攞「樂悠卡」，不如改名叫：《巾幗梟雄之樂悠耆兵》。這次祥仔真係躺著也中槍。

黎耀祥和鄧萃雯憑劇集《巾幗梟雄》榮膺視帝、視后。（視覺中國）

二人於翌年再憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后。（視覺中國）

至今仍非常老友。（微博@鄧萃雯）

祥仔和雯女這對黃金組合確實是經典，《巾幗梟雄》其實是他們的首次合作，但憑著二人爐火純青的演技，令劇集贏近收視、口碑，他們亦憑劇中角色「柴九」及「四奶奶」榮膺視帝、視后。其後，無綫食住個勢開拍第2輯《巾幗梟雄之義海豪情》，祥仔和雯女再憑「劉醒」和「九姑娘」一角冧莊視帝、視后，風頭一時無兩。

胡定欣當年也有份參演《巾幗梟雄》，飾演「孫海棠」一角。（電視截圖）

黎耀祥和胡定欣曾於《法證先鋒III》合作。（《法證先鋒III》劇照）

《大太監》。（資料圖片）

《名門暗戰》。（劇照）

《公公出宮》當年大受歡迎。（電視截圖）

而定欣同「巾幗系列」都好有緣，頭兩輯《巾幗梟雄》和《巾幗梟雄之義海豪情》都有份參與。而她跟祥仔更曾合作過7次之多，由她女配角合作到當女主角，默契相信不容懷疑，加上定欣近年演技亦備受肯定，說不定二人今次會帶給觀眾不同的火花。