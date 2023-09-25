TVB愈來愈多人離巢　巨人能否擋住時代變革？｜任噏亂評

無綫（TVB）最近又有朱智賢離巢，今年還有三個月，但離巢數字已超過12個，而且大多數都是叫得出名的藝人，證明是稍有名氣，但都決定離開尋求其他新發展。雖然每年TVB都會從藝訓班、港姐和選秀節目吸納新血，但看見這麼多熟悉的面孔離巢，亦難免令人尋思到底發生了甚麼事？以下歸納三點，可能導致藝人們不再逗留的原因，但真正的癥結，還是要TVB自行了解。



1. 收視每況愈下

以往TVB的強大，除了有好的製作，也是依賴強大的收視。近年TVB收視每況如下，換句話說，就是愈來愈少人收看TVB，對藝人有直接的影響。以前多人睇，藝人入屋更容易，人氣自然上升得快，除了自家公司的工作，也有外來的品牌代言、活動、商演等等，吸金能力沒問題，但當這支歌仔再難唱下去時，藝人可能便會尋求更好的出路。

近年TVB收視的確愈來愈低。（資料圖片）

2. 本土競爭愈來愈大

承接上一個說法，藝人出去尋找機會，現在本土也有更多出路。過往TVB最大的敵人，一直都是亞視（前身麗的），但後期已是積弱已久，根本翻不起風浪，又怎會有藝人想過檔？但現時有近年冒起的ViuTV，亦有新起之秀HOY TV，藝人再不愁沒有出路。當然，現時TVB比起其他兩台的確還有收視上的優勢，但對手只是在軌道的開端，接下來火車會開得多快仍是未知之數，如何在「未來」的道路上留住自家的藝人，任重而道遠。

HOYTV節目《一線搜查》挖到唔少TVB舊人。（吳子生攝）

3. 北上發展更掘金

大部分藝人也是打工仔，也要搵三餐，講心唔講金又可以有幾多個？TVB人工，就算不是內行人，有留意娛樂新聞都知道肯定不會高。在TVB打滾多年的藝人，在內地有少少名氣，或者是一個比較出名的角色，已經可以在內地不停出騷出商演，更甚自己玩社交平台，做特色短片、帶貨等等，掘金之路比起在香港確實是寬闊得太多。

除了自身形象，在內地如果你撈得好，甚至可以成立自家工作室，連分成都不用跟經理人公司對分，早十年前的TVB當紅小生花旦已有不少成功案例，自然更多人有樣學樣，畢竟真金白銀，真係幾吸引。