你好我的大夫｜線上看第11-15集劇情劇透　蔡思貝何廣沛開辦醫館

無綫（TVB）劇集《你好的大夫》第10集劇情講到蔡思貝治本關嘉敏的時候遭到西醫阻撓，又因為關嘉敏的病情而想起同樣患有痙攣，後跳樓自殺的史穎喬。在結尾時，蔡思貝和何廣沛決定用中醫方法幫助治療關嘉敏，但就被西醫部門揭發，因而引起衝突。



無綫（TVB）劇集《你好的大夫》第10集劇情講到蔡思貝治本關嘉敏的時候遭到西醫阻撓，又因為關嘉敏的病情而想起同樣患有痙攣，後跳樓自殺的史穎喬。（《你好的大夫》劇照）

《你好的大夫》第11集劇情劇透 (09/25)

關嘉敏肝酵素飆升，未有證據顯示與中藥有關，惟所有中西協作項目被暫停。蔡思貝和何廣沛探望關嘉敏，遇上其主診醫生方奕菲……家傑認出何廣沛是其兒子，憶起當年往事……醫院召開會議，奕菲要求涉事中醫引咎辭職。蔡思貝有感於現行西醫主導下的體制內，中醫無力反抗，決心辭職。游嘉欣、陳嘉慧和吳偉豪從澤明口中得知關嘉敏肝酵素飆升或與西藥有關，想為中醫和蔡思貝討回公道，怎料奕菲無意澄清。眾人越想越不服氣，決定一同辭職。

關嘉敏肝酵素飆升，未有證據顯示與中藥有關，惟所有中西協作項目被暫停。蔡思貝和何廣沛探望關嘉敏，遇上其主診醫生方奕菲……（《你好的大夫》劇照）

《你好的大夫》第十二集劇情劇透 (09/26)

眾人辭職，但發現前路茫茫……蔡思貝、何廣沛和孔德賢決定一起開中醫診所，陳嘉慧、吳偉豪和游嘉欣也決定入股，六人開辦「六君子」中醫館。何廣沛遇上當年在泰緬義診時教過針灸的青年班漢，班漢是中醫學生，因崇拜何廣沛而加入醫館幫忙；醫館順利開張。區明妙毒癮發作找上醫館，陳嘉慧問診，區明妙卻擺出不願合作的態度，被陳嘉慧數落一番。區明妙不堪受辱奪門而出，及後遇上尋她多時的孔德賢，孔德賢向區明妙保證這次一定會幫她。區明妙被孔德賢言行感動，終相信他。

眾人辭職，但發現前路茫茫……蔡思貝、何廣沛和孔德賢決定一起開中醫診所，陳嘉慧、吳偉豪和游嘉欣也決定入股，六人開辦「六君子」中醫館。（《你好的大夫》劇照）

《你好的大夫》第十三集劇情劇透 (09/27)

孔德賢讓區明妙暫住青年旅舍，眾人親切，區明妙感窩心。醫館生意不似預期，陳嘉慧提議拍片作網上宣傳，但成效一般。蔡思貝建議陳嘉慧三人與孔德賢一同為志願機構作青年戒毒治療，吸毒青年的出現卻引起其他病人恐慌。孔德賢替區明妙作戒毒治療，又送盆栽，希望她堅持戒毒。蔡思貝提議將戒毒服務轉為外展，班漢大為激動，指責蔡思貝帶頭歧視戒毒人士。蔡思貝向何廣沛詢問班漢背景，何廣沛不想多說。蔡思貝主動找班漢道歉，得知他在泰緬的經歷，及何廣沛的醫者仁心……

孔德賢讓區明妙暫住青年旅舍，眾人親切，區明妙感窩心。醫館生意不似預期，陳嘉慧提議拍片作網上宣傳，但成效一般。（《你好的大夫》劇照）

《你好的大夫》第十四集劇情劇透 (09/28)

蔡思貝為避雨留宿何廣沛家中，之後兩人關係變得曖昧。何廣沛藉工作約蔡思貝到二人當年交往曾去過的餐廳，蔡思貝暗自期待……名人衛謝東閔邀何廣沛為他和其妻陳善渝醫治不孕。陳嘉慧勸吳偉豪表明路家傳人身分以增加客源，吳偉豪拒絕。王一宇與蘇敏嫣結婚多年，但敏嫣多次流產，希望蔡思貝為她醫治不孕。何廣沛感悟不是所有孩子都於父母期盼下出生。母親施玉玲質問蔡思貝，她可會是跟何廣沛復合，更道出當年蔡思貝的父親程安生，對何廣沛的母親辜曉瞳有所愧疚……

蔡思貝為避雨留宿何廣沛家中，之後兩人關係變得曖昧。何廣沛藉工作約蔡思貝到二人當年交往曾去過的餐廳，蔡思貝暗自期待……（《你好的大夫》劇照）

《你好的大夫》第十五集劇情劇透(09/29)

吳偉豪以張武孝傳授的手法治療骨傷患者，風評甚佳。游嘉欣向日本大師求學啪骨。蔡思貝為敏嫣調理身體，為人工受孕做準備。何廣沛為陳善渝醫治不孕，但謝東閔缺席……陳嘉慧提出保障醫館建議，何廣沛認為醫師應將病人安危放於首位而非自保。區明妙因經痛致電孔德賢求助，孔德賢在醫院拋下母親韓紋希，趕至區明妙的院舍看望，區明妙心甜。陳善渝與謝東閔、敏嫣和一宇兩對夫婦分別成功成孕，四人滿心歡喜多謝何廣沛和蔡思貝。然而，數日後陳善渝作小產，向何廣沛坦承曾流產……