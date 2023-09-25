陳展鵬單文柔蜜遊長洲　獲網民祝福：兩個去三個返

現年46歲的陳展鵬除了是視帝外，還是一位好老公、好爸爸，以往給人感覺較酷的他，自成家立室後性格180度轉變，長期笑容掛臉，一副冧滋滋的樣子。

一家三口So Sweet！（IG@rucochan）

但夫妻二人世界不能少。（IG@smyphoebe）

最近展鵬完成新劇《逆天奇案2》拍攝，即將所有時間和注意力都放回屋企上，雖然常說女兒是爸爸的「前世情人」，但展鵬從沒有因此冷落太太單文柔（Phoebe），2人從2018年結婚至今，愈愛愈甜蜜，在太太影響下，展鵬還愈來愈風趣，更開始接觸社交平台。

陳展鵬最近完成新劇《逆天奇案2》拍攝，即同太太去個小旅行充電。（陳展鵬小紅書）

陳展鵬整蠱太太。（陳展鵬小紅書）

近日，展鵬和Phoebe就「賣甩」女兒陳諾瑤，兩公婆到長洲享受二人世界。出發前，他們與普通年輕夫妻一樣，在碼頭前拍片留念，兩公婆「一黑一白」襯到絕，展鵬也暫時卸下型男的包袱，變身愛妻號，孭上背囊兼掛住一部相機，讓太太可以輕裝上陣。

Phoebe反擊。（陳展鵬小紅書）

Phoebe毫不留力。（陳展鵬小紅書）

打者愛也。（陳展鵬小紅書）

片中，展鵬展示出私下可愛得一面，扮教Phoebe做動作時借機整蠱太太，拍打對方的頭。Phoebe當然「狠狠地」反擊，但從兩人的笑容，完全印證了一句「打者愛也，愛者打多幾下。」

網民催二人快點生多一個。（陳展鵬小紅書）

展鵬搞笑留言說：「被 @單文柔_菲比 一拍就到長洲島 ，比隨意門還厲害！！」網民直言被二人的閃光彈閃盲，紛紛留言：「放閃無底線」、「so sweet」及「怎麼可以這麼甜」等。還有網民祝福展鵬和Phoebe「兩個去三個返」，湊夠個「好」字。