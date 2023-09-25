盤點官非纏身藝人另一半愛的力撐　有人甚至想退出娛樂圈

近日JPEX案轟動全城，當中有不少圈中藝人更牽涉在事件需要到警署協助調查，而林作早幾天被捕後扣留在警署，他的圈中女友裕美有現身兼帶同叉燒飯到警署轉交男友。其實過往都有官非纏身的藝人，都有獲得另一半力撐扶持，當中有一位藝人與前公司出現合約糾紛打足七年公司，最後才平息事件！

林作牽涉JPEX案被警方拘捕。（夏家朗攝）

女友裕美帶叉燒飯探望林作。（梁碧玲攝）

寇鴻萍老公梁廷鏘心痛老婆入獄：佢未試過咁淒涼！

講到最近受到官非纏身，多次被傳媒大事報道，有61歲1982年度香港小姐季軍寇鴻萍。她上年7月經法庭審訊後被裁定涉於2009至2017年，8年內11項蓄意逃稅罪成，涉款86849港元，判即時入獄9個月，並於今年年頭已經出獄從獲自由。

她牽涉官司曾經多次出入法庭都有老公梁廷鏘陪伴出入力撐，老公更在去年7月22日在法庭外接受訪問表示心痛老婆，並坦言：「佢未試過咁淒涼！」兩位從2003年結婚至今，相愛20年，幸福洋溢！

寇鴻萍老公與梁廷鏘從2003年結婚至今，相愛20年，幸福洋溢！（小紅書照片）

寇鴻萍丈夫梁廷鏗今早有到法庭。(陳順禎攝)

楊明不小心駕駛入獄 莊思明不離不棄揚言考慮結婚

另一位藝人楊明同樣是上年曾經判決入獄，今年1月刑滿出獄。他於2020年在駕駛途中，於半山馬己仙峽道位置發生了交通意外，其後涉拒絕向警方提供血液樣本被捕。他的女友莊思明陪伴他經歷過兩年多不斷出入法院， 而且在他被判因不小心駕駛入獄18天，同樣不離不棄默默支持伴侶，貼心的接送他出獄。兩人拍拖七年，上個月他們曬AI婚紗照放閃，莊思明年前還接受訪問大爆被雙方媽媽催生B，坦言不排除年內隨時結婚。

楊明的女友莊思明陪伴他經歷過兩年多不斷出入法院。(廖雁雄攝)

莊思明曬出與楊明的曬AI婚紗照放閃。(ig圖片)

江若琳合約糾紛官司打足七年 老公蕭唯展多次陪伴出入法庭

去年女藝人江若琳終於結束與前公司的合約糾紛，官司打足七年。江若琳最終經法院裁定有關與的合約，在2014年5月已完結，而且爭取到過往在音樂產品上扣除支出，所獲得的全部收益，至於金額就沒有再詳細透露。江若琳曾經因為合約糾紛的問題導致抑鬱的精神狀態出現，不過她的現任老公蕭唯展在這段時間一直給予妻子鼓勵，最終能攜手陪伴她走過人生低谷黑暗時期。

二人其實於2007年作為樂壇新人二所認識，相識10多年，從朋友關係變成戀人，拍拖短短九個月便決定結婚。外界對於結婚的決定認為十分倉猝，她2018年回應表示：「我覺得我們已浪費了10年的時間，有時望着他，覺得我們相處的時間只剩60年，如果早10年一起，便能擁有多10年的時間。」江若琳老公在事業生意上搞得有聲有色，他的「堅信號上海生煎皇」主打上海菜，分店遍佈港九、新界，因此江若琳也被外界指是最幸福的老闆娘。

江若琳與丈夫蕭唯展手拖手抵達法院。（陳順禎攝）

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）拍拖短短九個月便決定結婚。（IG：@elannek930）

湯盈盈2008年涉嫌醉酒駕駛 錢嘉樂受訪表現得勁擔憂

圈中的恩愛模範夫婦代表湯盈盈及錢嘉樂結婚11年，育有兩個兩女兒，家庭相當幸福！兩位在當年拍拖愛得高調的時期，湯盈盈在2008年11月份的時候，因為涉嫌醉酒駕駛兼撞傷人，令到有一位當時在路面駕駛的電單車男司機及後座女乘客受傷，而且當年報道該電單車被撞致爛如廢鐵。後來警方證實，湯盈盈實體內酒精超標近四倍被捕， 2009年3月16日被判160小時社會服務令，停牌一年及罰款1200港元。

當時作為交往的伴侶，並未成為夫妻關係的錢嘉樂當年一直效力無綫不斷出入TVB工作，現場的傳媒一直在TVB電視城守候採訪他，他當時也有出面為女友發聲，並表現得憂心表示：「佢好慘！」

湯盈盈2008年涉嫌醉酒駕駛。（IG：@tong_ying_ying）

錢嘉樂與湯盈盈先後誕下兩名女兒，10歲大女兒錢凱晴（Alyssa）與下月踏入8歲的二女錢凱琪（Kassidy）。（IG：@tong_ying_ying）

周家蔚醉駕接送老公洪天明 被罰款停牌半年

除了湯盈盈及錢嘉樂這一對圈中恩愛夫婦組合，還有另一對圈中夫婦的伴侶也曾捲入醉駕事件。2006年香港小姐亞軍周家蔚與老公結婚11年，在當年拍拖的時期於2011年她曾經因為要親自駕駛接送老公洪天明，期間不小心行錯路，在途中遇上了警方，後來經過警方的查證後呼氣測試後證實酒精超標。後來她在庭上承認當時醉駕，而法庭裁判她是初犯輕判，被罰款停牌半年及罰款$4000，並且要參加駕駛改進課程。

周家蔚2011年醉駕接送老公洪天明，而法庭裁判罰款停牌半年及罰款$4000。（葉志明攝）

現年39歲的周家蔚，2012年與洪天明結婚後誕下兩子。（IG：@janetchowkawai）

周永恆涉嫌出言恐嚇妻子被捕 老婆陳薇依然力撐老公

近年負面報道不斷，多次被媒體報道經常官非纏身的藝人周永恆於本月現身屯門裁判法院，被法庭裁判「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，即時入獄兩星期及罰款$2000。他的老婆陳薇（Britni）即是較早前被傳與周永恆老公關係極為惡劣，老公涉嫌出言恐嚇妻子被捕，但也選擇不離不棄陪伴老公渡過這一段時刻，並接受表示：「不考慮上訴，現今香港政治環境不方便多講，都有叫周永恆少啲講嘢，感謝辛苦傳媒，由於不是公眾人物，其實自己都有社恐，感謝辛苦傳媒。」

周永恆「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，被判即時入獄兩星期。（葉志明攝）

周永恆2018年與內地女友陳薇（Britni）結婚。（IG圖片）

吳浩康當年濫藥形象大插水 胡定欣傳曾為對方考慮退出娛樂圈

作為視后的胡定欣當年2004年與吳浩康拍拖的時候，因為男方惹上濫用藥物、打架官非，形象大插水。吳浩康於尖沙咀某大廈身上銀包內撿獲1.2克可卡因而被捕，法庭裁定他藏有危險藥物罪名成立，判罰款5,000港元。不過胡定欣亦沒有選擇放棄對方，採取不離不棄的態度，令到當時的高層有所微言，也有報道指出胡定欣已經為了對方作出退出娛樂圈的打算，不過有傳二人因為莊思敏介入戀情，導致分手下場。

其實胡定欣與吳浩康兩人認識的淵源是參加1999年的《全球華人新秀歌唱大賽》而認識，後來認識了一段時間從朋友關係變成情侶，由地下情的關係發展到對外公開戀情，至今仍然令到印象觀眾十分深刻！

吳浩康與胡定欣有過一段情。(vcg)