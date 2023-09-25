JW與舊公司新人合唱勾起入行回憶　激動流淚：「原來真的長大了」

JW王灝兒昨晚（25日）作客無綫音樂節目《J Music》，獻唱了《矛盾一生》、《多少年》及《自由飛翔》等歌曲。同場還有兩位A Music新人YUTA和凌雪怡，同樣A Music出道的JW，與凌雪怡合唱完《男人信什麼》後非常感觸。

JW擔任《J Music》嘉賓。（電視截圖）

JW與A Music新人凌雪怡合唱《男人信什麼》。（電視截圖）

JW直言唱的時候有很多感覺。（電視截圖）

JW表示終於知道當年衛蘭跟她唱這首歌時的那種感覺。（電視截圖）

JW直言唱的時候有很多感覺，她覺得監製、導演這天的安排對她來說是很特別，「因為原來我入了行已那麼長時間，其實有時自己也不為意。突然之間見返自己第一間公司的舊同事和新人，我想哭了，這種感覺是很神奇，特別是再唱《男人信什麼》的時候，突然之間的感覺就像是，我終於知道當時衛蘭跟我唱時的那種感覺。」

JW同YUTA和凌雪怡分享當年入行感受。（電視截圖）

JW和凌雪怡都是參加歌唱比賽入行。（電視截圖）

JW愈講愈激動。（電視截圖）

JW愈講愈激動，開始眼泛淚光。她表示：「這種感覺很神奇，還有，我看著Rock（何晉樂）和YUTA唱李治廷的《尼古拉》，我突然覺得好像以前，我看著李治廷在唱的時候，然後又見到舊同事在這裏，突然覺得時間過得很快，很奇怪的感覺，所以我聽見他們說以前參加歌唱比賽，而我也是參加歌唱比賽入行的，我看見YUTA第一次露面很害羞，其實我當時也是這樣，先讓人聽到我的聲音，還沒看見我的樣子，跟著第一次出來唱歌的時候也是很緊張，當時我的眼神也是很閃縮，不敢看太久，我看著YUTA，完全看到以前的自己，因我完全理解你的感受，所以我覺得感覺很有趣，原來真的長大了。」

開始眼泛淚光。（電視截圖）