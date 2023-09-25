東張西望｜粉絲為取生日應援簽約變被追數　竟然又關鏡仔事？

今日（25日）的《東張西望》講到一位鏡粉於MIRROR成員Anson Lo的生日時遇上一位信口開河的銷售員，以致被財務公司「追數」。

鏡粉於MIRROR成員Anson Lo的生日時遇上一位信口開河的銷售員。(節目截圖)

鏡粉陳小姐一直都是這間收費電視的忠實粉絲，而且已經使用10多之久，一直都相安無事，但因為一次的應援活動而遇上銷售員Kate，令到她突然變成「債仔」。去年7月7日，陳小姐表示因為Anson Lo的生日應援活動而認識Kate，Kate叫她轉用該收費電視，陳小姐說：「當日係有某位明星生日，從而就去咗嗰度攞所謂嘅粉絲應援，參加粉絲嘅活動，當時就遇到收費電視嘅Sales Kate，佢幫我check吓合約幾錢，從而睇吓拎唔拎到佢提供嘅應援。」

陳小姐但因為一次的應援活動而遇上銷售員Kate，令到她突然變成「債仔」。(節目截圖)

去年7月7日，陳小姐表示因為Anson Lo的生日應援活動而認識Kate，Kate叫她轉用該收費電視。(節目截圖)

陳小姐表示Kate指當日因為活動，所以可以提供一些優惠予她， Kate給了優惠後是她之前所付的一半價格，加上她見到Kate是穿著收費電視的制服，結果她相信了Kate。但原來在舊約未完前不能更改或取消合約，所以陳小姐就要付2張單的價格，陳小姐追問Kate，但Kate不願跟進，不斷借詞推搪。陳小姐最後亦表示：「可能因為嗰度氣氛比較高漲，當時可以話有少少頭腦唔清醒，所以畀佢fake咗！」

陳小姐表示Kate指當日因為活動，所以可以提供一些優惠予她。(節目截圖)