麥德羅劉麗萍騷名又食字　10個食字演唱會名　有個食到做埋舖頭名

娛樂圈有不少戲名、歌名、演唱會名都玩食字，以演唱會為例，通常兩組單位夾份開騷，食字率就最高，例必將兩位歌手的名字抽一隻字，再組合成新詞語。這可以是廣東話的博大精深之處，但萬一食得不好，效果可以說是十分尷尬。昨日麥德羅、劉麗萍（Apple姐）開騷，騷名用兩個人的姓氏食字，叫做《甜「麥」「劉」情38載合唱情歌演唱會》，食得好唔好見仁見智，但樂壇多年來有許多食字騷名，以下就精選其中10個。

Apple姐、麥德羅騷名叫《甜麥劉情》，除了以情歌為主題，兩人更打扮得有如一對新人。（梁碧玲攝）

1.左麟右李

左麟右李絕對是經典食字名之一，用了譚詠「麟」以及「李」克勤名字，食正「左麟右里」好有親切感，而且長做長有，是最令香港人深刻的食字演唱會名，後來更衍生出「左麟右李粥麵小菜專門店」！

2.基會難德

張祟基、張祟德多年來沿用「基」會難「德」演唱會名，開足六次演唱會，包括：《基會難德Take it easy》、《基會難德Sing it up世界巡迴演唱會》、《基會難德20周年慈善演唱會》、《基會難德演唱會2015》、《基會難德新．生．日》、《最後的基會難德》。哲學題，當這個「基」會出現完一次又一次，到底仲算唔算難「德」？

3.《絕對熹祥》A Mix & Match Concert with 林子祥& 趙增熹

4.張信哲容祖兒《新城容我信愛一唱傾情音樂會》

5.林一峰林二汶《一峰不能藏二汶演唱會》

6.古巨基楊千嬅《古舞飛楊演唱會》

7.許志安蘇永康《香港安康演唱會》

8.《生於C AllStar演唱會2017》

9. 任賢齊莫文蔚《一齊蔚你SHOW演唱會》 1998

10.黃貫中，鄧建明，夏韶聲，單立文，恭碩良《HONG KONG BAND 搖滾大俠奏2018》

5個Rock Star開騷，本來是一件型到爆的事，但將五人包裝成「搖滾大俠」，再食「合奏」一字做《搖滾大俠奏》就被嘲將件事完全膠化，最慘是令人以為是惡搞之作。不過，海報一出之後的確有人惡搞，有網友就將5位band友換作5位搖滾女歌手，包括：何超儀、林憶蓮、盧凱彤、何韻詩、盧巧音，改名為「搖滾大嬸判」，就連何韻詩都曾回應表示此乃「鑽石組合」陣容！此外，這海報更衍生出另一年輕Band友版本「搖滾大細怒」，夠晒Rock n Roll！