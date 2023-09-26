BLACKPINK去向未定累公司股價連續下跌　韓媒分析四成員續約情況

韓國女團BLACKPINK今年將與YG娛樂合約結束，可是至今仍未有確實的續約消息，組合解散傳言滿天飛。最近有韓國傳媒發表了對BLACKPINK續約情況的看法，預測YG娛樂之後將面臨大打撃。



YG娛樂曾育出BIGBANG等韓流巨星。（YG ENT）

YG娛樂向來是韓國三大娛樂公司之一，即使近年被BTS防彈少年團所屬的HYBE娛樂追上，但也不可否認公司曾育出水晶男孩、BIGBANG和2NE1等韓流巨星。有韓媒最近發表了有關BLACKPINK續約的看法，講到目前YG娛樂旗下的BIGBANG和iKON已經離開公司；成績出色的WINNER正經歷軍白期；2021年出道的TREASURE仍算是新人，所以BLACKPINK成為了公司最大的收入來源。

BLACKPINK成為公司最大收入來源，因而去留影響甚大。（YG ENT）

昨天傳出Jisoo和Jennie將成立一人公司的消息。（IG/@sooyaaa__、jennierubyjane）

YG娛樂今年曾預告新女團BABYMONSTER將於9月出道，可是直至月尾仍未有消息兼傳出有成員未出道就退出，猜測新女團計劃推遲與BLACKPINK仍未有定案有關。有指BLACKPINK去年一整年單靠世界巡演為公司帶來超過3500億韓元（約20.3億港元）收益，直接一團撐起整間公司。因此在有可能會失去如此龐大支柱的情況下，YG娛樂也不敢輕舉妄動。結束世巡後，連日來都有BLACKPINK另尋新東家的消息傳出，因此YG娛樂股價已一週持續下跌。

BABYMONSTER計劃推遲疑與BLACKPINK有關。（YG ENT）