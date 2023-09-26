徐子珊香港機場被捕獲狀態極佳　息影移居歐洲進修過神隱生活

現年44歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，更賣車、賣樓離港，並透露會到歐洲升學。近年子珊絕跡幕前，更將Facebook及IG帳戶都註銷，最後一次更新微博亦已經是2019年6月，過着神隱生活，不過她的一舉一動仍備受關注，不時有粉絲偶遇她，早前有網民就在社交平台分享於香港機場巧遇子珊的經歷，更Post出合照，惹來不少粉絲表示羡慕。

徐子珊自從在2019年年底宣布退出娛樂圈後，完全消失於幕前。（資料圖片）

有網民在社交平台分享於香港機場巧遇子珊的經歷。（小紅書圖片）

該網民寫道：「2018年又是機場偶遇徐子珊，原來2018不是兩年前已經是5年前了，你還懷念那個夏天嗎？」原來她曾在2018年於香港機場捕獲子珊，相中所見，身穿西裝褸的子珊紥起瀏海，打扮簡單又不失氣質，皮膚白滑、面色紅潤，狀態Fit爆，雖然已經是5年前的舊照，但仍吸引不少網民留言大讚：「年少不知子珊好」、「年輕不懂徐子珊的美，真的耐看，越看越好看」、「她真的長得好洋氣」、「她太美了」！

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子珊設計的「Rabbit duck Illusion」系列首飾。（小紅書圖片）

在2004年參選港姐奪冠後入行的子珊，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程，同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程。2021年年初子珊以1,760萬成功沽出貝沙灣豪宅，似乎已計劃好賣車賣樓後全面撤港，今年2月曾有網民透露於倫敦巧遇子珊，更大讚她真人又高又靚。

去年4月子珊曾現身馬來西亞，出席一個慈善籌款晚宴。（IG：@partiutamarakyat）