港台瑜伽教練曾力數舊愛五宗罪　全家當佢提款機男方偷食打女人

近日港台體育資訊節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節請來瑜伽教練郭雅琪（Niki）示範不同瑜伽動作，由於她的身材相當驕人，成功引起觀眾注意，網民笑稱港台終於掌握到「流量密碼」。而火速成為焦點後，Niki突然被翻舊帳，原來她曾在IG力數舊愛五宗罪，自爆賣樓貼仔，貼對話圖證男方連番粗口問候、當她提款機，曾出軌及打她，甚至連同家人一同欺騙她！



Niki因為在港台節目性感教瑜伽，成功引起話題！（電視截圖）

一年前，Niki曾在IG狂數分手約半年的前男友就是她遇過最差的人，長期當她提款機，罪名包括：「不停叫我賣樓畀錢佢投資……搵唔到人投資就冷落我」、「借唔到錢就鬧我廢柴，佢問我fd借錢唔還跟住而家block晒我哋」、「搶我銀行卡叫人過錢喺我張卡度，所以人哋以為我同佢同流合污」、「佢同條女出軌了，佢同我半年而家出軌，同其他女仔一起，時間仲耐過我。」

Niki力數舊愛是自己遇過最差的人。（IG圖片）

Niki IG有很多性感相。（IG@niki_yaqi）

Niki指兩人相戀時僅19歲，她貼出與舊愛的對話圖，對方經常從她銀包直接攞錢，當她叫男方還錢，對方就說冇心情對話，因為自己剛被屋企淋完紅油，當男方問Niki攞錢不遂、找不到她，就會連環粗口訊息問候，言詞惡毒。而Niki與男方的父母亦都認識，她指二人都有份叫Niki要幫手借錢，認為是一家人夾埋傷害和欺騙自己，當男方打她，她想走，但男方的家人居然說男方其實有精神問題，請Niki陪他們一齊度過，Niki就問：「一個騙子就話容易知啫，咁一家人來欺騙我都算係少見啦。」

Niki又曾稱：「嗰陣我哋一齊住，佢哋拿晒我全部錢跟住趕我同隻狗走，我話我可以帶隻狗去邊，佢媽自己話冇辦法送狗去愛協，我話送過去會被人道毀滅，佢都話無辦法，而家話需要拿返隻狗因為要心靈安慰。」此外，Niki透過訊息叫男方父親叫兒子還$20萬給自己和朋友，遭到男方父親封鎖。

Niki和兩隻狗相依為命。（IG@niki_yaqi）

Niki又表示自己曾遭男方恐嚇，表示：「到時候如果有咩事一定係佢做㗎啦，因為佢好鍾意搵人㗎，咩打X我，搵人騷擾我，記得佢話搵重慶大廈嘅外國人，冇身份證嘅，拖人入車，跟住拉去無人嘅地方打，因為無身份證同無CCTV警察拉唔到，呢啲係佢同我講㗎。如果我出事，咁一定係佢㗎啦。」

Niki爆曾被男方恐嚇。（IG@niki_yaqi）

男方曾被貼街招追債。（網上圖片）

當其時大部分人都認為Niki唔抵可憐、縱容渣男，但她就曾解釋，因為男方欠了自己和她的朋友錢，她怕如果和對方斷聯，朋友被欠的債項都凍過水，又稱：「我驚激X咗佢，佢又打我or威脅我唔畀返錢我，其次我全部錢畀埋佢咁請問我邊有錢出去住，而且我走邊個照顧狗，佢冇返過來喎，狗都餓死啦。」

而目前見Niki IG相似乎已好少放負，但仍有很多性感相，相信她已告別從前的黑暗生活。

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