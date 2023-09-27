港台火辣瑜伽教練Niki被網民起底　揭曾遭前度一家呃錢被逼賣樓

最近香港電台播出的體育節目《港台體壇123》，其中有一個節目單元的環節邀請了一位身材豐滿的女瑜伽教練擔任嘉賓向觀眾親自傳授瑜伽教學，做出多個高難度彎腰及拱橋等動作，當她蹲下來的時候不時會隱約看到她驕人的上圍，吸睛度爆燈！後來有網民迅速在社交網站將女瑜伽教練真實身份起底，原來她是IG擁有3.6萬粉絲的郭雅琪（Niki）。Niki熱愛在社交網站上分享日常點及短片等。不過有網民發現原來她曾經在IG公開「數臭」渣男前度4大問題，指對方一家欺騙她的金錢，導致她要出售個人物業等之類的對話，令到網民嘩然及震驚！

最近香港電台播出的體育節目《港台體壇123》，有網民迅速在社交網站將女瑜伽教練真實身份起底！（圖片：RTHK節目截圖）

原來她是IG擁有3.6萬粉絲的郭雅琪（Niki）。（圖片：IG@niki_yaqi）

Niki公開渣男前度4宗罪的對話圖，並分享前度不斷用粗口鬧她的對話，以及與對方家人的對話等。第一點，她分享這位前度是她遇過最差的人，她指與他剛交往不久已經不斷被逼要求出售個人物業，讓他作投資，否則就會被他冷落。第二點，男方不單止問她借錢，還會向她的朋友作出借錢的訴求，最後借錢不會歸還對方。第三點，男方曾經搶走她的銀行卡，然後向不同的人作出詐騙，並要求對方將款項入在她的銀行帳戶，令別人誤會與前度同流合污詐騙。第四點，男方與她交往期間已經長達半年時間，卻偷偷出軌，令她慘變第三者！

Niki公開渣男前度4宗罪的對話圖！（圖片：IG@niki_yaqi）

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據了解男方疑似曾經因被追數而貼街招，以及過去有份贊助微辣演出等，因此受到網民高度關注，他們留言表示看到Niki對話圖感覺男方舉動十誇張，並表示不認同女方處處包容的做法，留言直言：「千古定律，男人唔壞女人唔愛」、「點樣可以識到呢種女人！」

據了解男方疑似曾經因被追數而貼街招！（圖片：IG@angus_yuen.ay_gains）