MIRROR包場同萬二位MIRO慶祝五周年　鏡粉唔buy：仲要畀千幾蚊？

男團MIRROR即將在11月初迎來出道五周年，官方社交平台昨日（26日）已經公開12子的宣傳照，並寫下：「MIRROR出道五周年嘅大日子就快嚟到，感恩各位『沿途高低伴我走過』。五歲生日，一定要一齊好好慶祝。你哋準備好未呢？」

今年11月初男團MIRROR即將迎來出道五周年。(ig@miro.weallare)

今日（27日）官方再公布了一直盛傳的包場活動詳情，11月1日會於香港迪士尼樂園舉行專場活動，預計可容納約12,000人，不少鏡粉都需要預時間「撲飛」。官方更公布當日會有不少活動可以見到MIRROR成員，亦可以做任務從而獲得合照的機會，但有不少鏡粉即留言指：「入咗會都仲要畀千幾蚊同抽籤」、「1680好貴囉」。

今日（27日）官方再公布了一直盛傳的包場活動詳情，11月1日會於香港迪士尼樂園舉行專場活動。(ig@miro.weallare)

不少鏡粉都需要預時間「撲飛」。(ig@miro.weallare)

官方公布的詳情如下：

《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》



日期: 11月1日 (星期三)



時間: 上午10:30至晚上8:00



地點: 香港迪士尼樂園



票價: $1,680



發售日期: 10月4日（星期三）下午2時



可容納 約12,000人



活動專頁 : mirrorweare.com/activity



呢場咁重要嘅5週年派對，MIRROR全員將會同你玩住慶祝，度身訂造MIRO專屬嘅限定體驗！



🌟《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》當日豐富行程包括：



● MIRROR All in One巡遊派對@美國小鎮大街



● MIRROR Fantastic mini concert@奇妙夢想城堡



● MIRROR合拍一秒間@奇妙夢想城堡



● MIRROR Fantastic Mission ：MIRO成功完成任務後，可同MIRROR成員玩機動遊戲，仲會一齊影合照📸 (詳情容後公佈)

