陳嘉慧拍拖半年就結婚　盤點圈中閃婚例子有人相識49天就搞掂

陳嘉慧早前被爆出即將在星期日（10月1）於深圳擺酒，更被報料者大爆原來與未來老公拍拖半年就閃婚，令人驚訝。

陳嘉慧拍拖半年就閃婚。（網上圖片）

當然圈中也有很多閃婚的例子，有成功也有失敗的，最快一對竟然相識49天就搞掂。

伍富橋七個月求婚成功

伍富橋（Alvin）在2022年2月自爆與曾做無綫幕後的富家女Shirley拍拖，當時他承認戀情只是剛剛開始了半年的時間，想不到3月便在社交平台宣布求婚成功，更sweet爆表示：「和你話愛就愛我的福氣」。

伍富橋在社交平台宣布求婚成功（IG@alvinngfukiu）

Alvin與Shirley當時拍拖半年，已視對方為結婚對象。（IG/ @alvinngfukiu）

大S兩次都閃婚

大S徐熙媛在2021年11月尾正式宣佈與汪小菲結束十年婚姻，當時因為疫情嚴重難以往返韓國台灣，大S與具俊曄以電話傳情就決定註冊結婚，極速閃婚。但她原來並不是第一次，2011年，當時34歲的大S和當時29歲中國俏江南餐廳小開汪小菲，見面4次，相識49天就註冊閃婚，並在三亞舉行盛大婚禮，婚後甘為家庭放下如日中天的演藝事業，先後誕下一子一女。

汪小菲與大S相識49天就搞掂。（VCG）

余香凝奉子成婚？

余香凝和陳家樂分手後各自傳出新戀情，而余香凝戀上保險界才俊許焯倫（Victor），雖然當時一直沒有承認，亦曾公開表示自己單身，但卻突然宣布婚訊兼很快地便生了女兒，相信閃婚的原因是因為懷孕了！

余香凝而家好幸福。（余香凝ig）

許瑋甯邱澤假戲真拍拖

許瑋甯於2021年3月，在採訪中揭露自己恢復單身，後來4月跟台灣男星邱澤合拍《當男人戀愛時》，二人及後傳出緋聞，疑似假戲真拍拖，不過兩人一直未有回應戀情。同年年尾許瑋甯親自在個人IG上公布跟邱澤已經結婚，前後不足九個月。

邱澤同許瑋甯因為電影《當男人戀愛時》而擦出愛火花。（微博圖片）

不被看好的鍾欣潼賴弘國

鍾欣潼阿嬌因為於台灣拍攝偶像劇《動物系戀人啊》認識前任老公賴弘國，沒想到只是短暫交往四個月的時間，男方就向阿嬌求婚成功。他們同年5月就選擇在美國洛杉磯舉行婚前派對，12月就在香港舉行註冊儀式以及宴客，不過兩人很快離婚，結束只維持了14個月的婚姻。

阿嬌與賴弘國情已逝。（VCG）

馬詩慧王敏德一拍即合

馬詩慧第一段婚姻是未成年時已經嫁給土木工程師黃重生，可惜二人不合，後來她遇上王敏德，離婚再嫁，終於覓得一生最愛。兩人約會7個月閃婚，當時馬詩慧已經懷孕5個月。