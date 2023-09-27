亞洲超星團｜丁子朗金毛造型眼妝超重手　網民狂踩：變咗泰國人妖

現年26歲的丁子朗近日在內地參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，連月來一直忙着錄製節目，日前他曬出一張近照，並寫道：「庫存掉落，沒有很好看，但也盡力了hahaha。」相中的他雖然對着鏡頭展露笑容，但仍可見面色蒼白，黑眼圈盡現，似乎休息不夠捱到殘，不少網民都感嘆他憔悴了不少。之後丁子朗又轉了新造型，染了一頭金髮的他，與昔日形象大不同，但網民對他這個造型就似乎唔多Buy，甚至狠批：「變咗泰國人妖！」

丁子朗近日在內地參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》。（影片截圖）

黑眼圈盡現。（微博@丁子朗）

日前環球新人余宗遥曬出一張與丁子朗的合照，並留言：「2個mk仔。」相中所見，兩人都染了一頭金髮，但超重手眼妝加上明顯臥蠶令他們看起來「面目全非」，而丁子朗的表情甚至帶有一點嫵媚，掀起網民熱議：「左邊韓仔，右邊泰國人妖嗎」、「這不是韓化是妖化了」、「核突報警」、「油朗變泰朗了」！

新造型。（IG截圖）

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有粉絲捕捉到丁子朗在車上的身影。（微博圖片）

另外，有粉絲捕捉到丁子朗在車上的身影，相中的他同樣是一頭金髮，但就戴了口罩，他更對着鏡頭大擺心心手勢冧Fans，相當識做。其實自丁子朗參加節目以來，無論是官方宣傳照還是自我介紹短片都引來不少人討論其外貌，網民一面倒負評問他是否得罪化妝師和攝影師。早前丁子朗曾曬出一張自拍照，並留言：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟。」而且笑容顯得頗為勉強，可見他都相當無奈。

似乎連丁子朗本人都頂唔順。（IG截圖）