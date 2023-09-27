家族榮耀之繼承者｜預告率先睇　老戲骨們遭淋冰水、毒打好慘

《家族榮耀之繼承者》早前在馬來西亞開鏡，日前原來已經有預告片段率先在內地網上傳出！

從片段所見，佘詩曼是新上任的公司高層，但被羅家良為主的老臣子派打壓，然後佘詩曼回家後更被余安安怒摑。當刻阿佘立即展現其滲透式演技，無奈與委屈的神情慢慢地在臉上表露出來，從眼神可以感到她的悲憤，這種演技確實令人不得不讚。

佘詩曼回家後更被余安安怒摑。（片段截圖）

演技出晒嚟。（片段截圖）

片段還提到余安安是家中比較強勢的一位，但最後卻被捉了，還遭一盤冷水照頭淋。而陳靜（Dada）是故意被安排進入這頭家的，有點像《家族榮耀》中的李彩華，而平時演開奸人的吳岱融，今次被羅家良食得死死地，更被按在地上瘋狂地毒打。不過男主角林峯卻未在片段露面。

余安安遭一盤冷水照頭淋。（片段截圖）

Dada是故意被安排進入這頭家的。（片段截圖）

吳岱融遭羅家良毒打。（片段截圖）

由寰亞傳媒、優酷聯合出品，謝穎、梁家樹任總監制，陳德修監制，蔡晶盛、陳新俠執導，佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的港風家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》早前在馬來西亞正式開機。眾多香港中生代知名實力演員的加盟，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨的傾情出演，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。

《家族榮耀之繼承者》日前在馬來西亞正式開機。