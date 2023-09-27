溫碧霞性感遊樂園生圖曝光真實狀態　deep V開到落肚臍陷走光邊緣

現年57歲的溫碧霞雖已年過半百，但是她仍保留住一顆純真少女心，經常作青春打扮。她一向駐顏有術，多年來都Keep得好好，無論樣貌和身材都不似她的實際年紀，可算是圈中的凍齡美魔女。而她每次於社交網上Post的靚相，都呈現出自己最美麗迷人的一面，身材也是Fit爆，令人羨慕。早前有內地網民就於北京環球影城偶遇溫碧霞，並拍了片放上社交網分享，在原相機之下曝光了她的真實狀態。

溫碧霞外表好年輕！（微博圖片）

片中的溫碧霞身穿象牙白色雪紡連身拖地長裙，仙氣飄飄彷如仙女似的，戴上帽子配以她標誌式one-length長髮。而她這身打扮亦成了網民的焦點，因為她的裙子胸前是大deep v設計，幾乎開胸落到肚臍，非常之性感。當她俯身接過別人遞給她的魔法棒道具，以及在揮動魔法棒玩遊戲時，都險些陷走光邊緣，看來相當「牙煙」。不過溫碧霞並未有在意是否會走光，玩得十分開心，亦有讓大家拍照。

溫碧霞已經57歲。（陳順禎攝）

溫碧霞今次的生圖惹來不少網民熱議，有網民直指着成這樣去樂園玩不太合適。有網民就表示：「是不是只有我在意裙子拖地了」、「這裙子上廁所髒死了」、「她的頭永遠遮遮掩掩，真想幫她撥開頭髮」。但也有不少網民讚她生圖依然好美：「她本人更好看，真的很不一樣」、「好仙，快60歲有這狀態太令人羨慕了」、「一輩子活成了公主少女心也很好」，博主亦表示：「真人比視頻好看，白的發光」。

點擊睇溫碧霞在環球影城被偶遇生圖：

+ 5

點擊睇溫碧霞的泳衣靚相：

+ 3

點擊睇溫碧霞之前的泳衣靚相：