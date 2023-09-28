朱智賢長文憶TVB十年經歷　離巢非早部署：這個決定是挺突然的

9月23日突然傳出朱智賢離巢TVB，結束十年合作關係。現年37歲的朱智賢近日工作不斷，卻在此時決定外闖，她在社交網寫下長文透露：「這個決定也是挺突然的。」



朱智賢在社交網寫下長文，分享離巢TVB心情。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，當年以二十強的成績止步但成功加入TVB，由娛樂新聞台外景主持做起，肯搏肯捱獲賞識拍《3日2夜》，多次比堅尼亮相盡騷豐滿身材，再成為《東張西望》主持之一被封女神，卻因2020年4月底與人夫黎振燁二人世界約會，被指暗撻人夫被勒令停工入雪櫃。她回憶當日入行全靠個勇字：「還記得10年前的我，柴娃娃的去參選香港小姐，當時面對鏡頭害怕得要死的我，為了給自己一點新嘗試便入行了。」

朱智賢拍《三日兩夜》旅遊節目上位。（IG：@ashley_ellabel）

十年多姿多彩幕前工作令朱智賢相當難忘：「擔任外景採訪記者、司儀、主持、綜藝、遊戲節目、戲劇、唱歌跳舞、拍MV等，這10年間不斷處於學習的狀態，每天也有機會接觸到不同的新事物，練習各方面的技能，這些都是十分難能寶貴的經驗，也是誰都拿不走的美好回憶。」

朱智賢玩遊戲絕無偶包，成為綜藝遊戲節目常客。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢近2年主持《流行都市》曝光率十足（IG：@ashley_ellabel）

她又指離巢決定其實非部署已久：「這個決定也是挺突然的，所以未能逐一跟我合作過的台前幕後道別，在這裡跟愛我的大家說聲謝謝，感謝這十年來給予我的每一個機會，希望江湖再見👋從今以後，便要獨立工作靠自己努力繼續走下去。喜歡我的朋友，希望你們可以繼續一直支持我，我會繼續與大家在各個social media互動，亦不排除同各個工作單位合作。衷心感謝這10年來支持我的每一位觀眾朋友及粉絲。」