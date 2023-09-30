張文慈暫別直播帶貨後火速回歸開播　親解原因連過生日都要賺人仔

現年51歲的張文慈近年長駐內地發展，一直以直播帶貨工作為主，由演員轉型成為一名服裝主播。不過她於今年7月突然拍片宣布將暫別直播帶貨，她透露主要是因身體無法負荷，直言自己身心透支得好緊要，覺得體能開始支持不住。她坦言做直播真不容易，她要先放個假，多些陪伴家人。當時她表示：「至於你話我仲會唔會帶貨呢，我暫時未諗到咁長遠，不過可能我短時間都會休息下先。」

張文慈今年7月突然上載了一段影片，宣布將暫別直播帶貨。（影片截圖）

事隔兩個月，原來張文慈早前已悄悄再開播，而在她今年9月30日的52歲正日生日當晚，她更會直播帶貨慶祝生日。前日 (28/9) 她就在香港的家拍片，親解火速回歸直播間的原因說：「返咗嚟大約兩個月啦，我依家休息好喇，我嘅狀態呢已經充滿力量喇，所以我間唔中，最近都有開播。我開播時發覺好多人走入嚟問我『咦，你又話唔做嘅？你又話退休嘅？』其實我想講我之前真係無話過我唔做，我只不過想休息下啫，當時我把聲如果勉強再做嘅話，我驚我真係會失聲呀。」

張文慈已回歸直播間。(抖音截圖)

張文慈續說：「咁休息咗一段時間，依家精神狀態好返好多啦，所以呢，人呢真係唔做嘢唔得㗎。講真呢三年我已經習慣咗喺抖音嘅生活，我真係會好自然就會拎起部手機搵貨，睇你哋嘅留言同埋睇視頻，真係好掛住你哋。今年係我第三年喺抖音過生日喇，希望你哋到時嚟同我一齊過生日啦。」單身多年的她一直努力工作賺錢養家養自己，直播帶貨賺人民幣隨時比她拍戲收入更高。

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