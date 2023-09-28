方皓玟出新歌疑似憑歌寄意　暗串某任情人不忠：誰沒遇過混蛋

43歲方皓玟（Charmaine）自前年宣布與結婚4年多的日籍丈夫安田慎吾（Shingo）離婚後育有一個可愛兒子，目前一直處於單身狀態！Charmaine曾接受過電台訪問表示結婚前拍過10次拖，戀愛經驗豐富！她在IG今日（28日）分享即將推出新歌《弄哭男孩子》，而她在貼文所寫的第一句：「誰沒遇過混蛋，誰沒做過混蛋？」，疑似是憑歌寄意現實中曾遇過伴侶不忠。

43歲方皓玟育有一個可愛兒子。（鄧穎琪攝）

方皓玟出新歌《弄哭男孩子》疑似憑歌寄意暗串某任情人不患。（IG@charmainefong）

Charmaine在IG寫上：「誰沒遇過混蛋，誰沒做過混蛋？大家都一樣，我們都有原罪。愛與不愛是選擇，只是事過境遷，報應竟這樣快，也算是一種爽快。到後來，我們已經不確定了。只知道擁抱過幸福的人已經不在乎永遠。因為我們知道這種愛只有一次。#弄哭男孩子。」相隔一小時，Charmaine又再IG分享本月推出的新歌，並寫上：「人生匆匆，值得開心的事情應該盡興。為愛我的人去編寫一首婚歌，是感恩也是緣份。做人做事都率直坦白，這是一首甜蜜的歌，也是一首送給天下間戀人們的愛情禮物。願你們永遠幸福下去。。」網民紛紛留言為Charmaine打氣及送上祝福，並表示：「希望你都幸福快樂。」

方皓玟新歌宣傳硬照表現得神情嚴肅。（IG@charmainefong）