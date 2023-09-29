高街鬼屋開放！劉德華張學友《江湖》場景　現址竟有「詭秘地窖」

「高街鬼屋」是香港的著名鬼屋勝地，據資料顯示，1892年建造的「高街鬼屋」原身為西營盤醫院的外籍護士宿舍，後來變更用途作女子精神病院。「高街鬼屋」亦被傳於日軍佔領期用作刑場使用，而「高街鬼屋」前方的佐治五世公園亦傳是亂葬崗，及後戰後變回女子精神病院，期後亦再改為日間精神科門診部。



「高街鬼屋」現為西營盤社區綜合大樓，部分地區於9月28日開放予傳媒入內拍攝。（林迅景 攝）

「高街鬼屋」現為西營盤社區綜合大樓，部分地區於9月28日開放予傳媒入內拍攝。（林迅景 攝）

「高街鬼屋」外觀。（林迅景 攝）

「高街鬼屋」外觀。（林迅景 攝）

從1971年開始「高街鬼屋」一直被空置，又因以往用途所至，不時都有「高街鬼屋」鬼故傳出，例如有70年代有很多駕駛者途經「高街鬼屋」時，就指裡面經常會傳出慘叫聲，有不少年輕人前往「高街鬼屋」玩碟仙而遭得上身，亦有人在「高街鬼屋」靈探時，在樓梯站著一位「半截」神父，當時這位沒有腳的「半截」神父更在他耳邊說：「我一直在這裏，你們不要再過來打擾這邊的靈魂了」...

「高街鬼屋」內裡已重建，不過通往地窖部分的樓梯依然有些...（林迅景 攝）

高街鬼屋façade的一樓。（林迅景 攝）

「高街鬼屋」也是不少港產片的拍攝場地，例如有劉若英與古天樂主演的《生日快樂》、陳木勝執導的《男兒本色》以及最著名的，由劉德華與張學友主演的電影《江湖》等都曾在「高街鬼屋」取景。

有不少電影曾在高街鬼屋取景。（網上圖片）

有不少電影曾在高街鬼屋取景。（網上圖片）

高街鬼屋façade的二樓。（林迅景 攝）

原址於2001年重建，重建工程相當巨大，將原建築物除了façade（立面，即建築物的外牆）外整個拆除重建，從外觀上看與昔日由花崗石建造的精神病院幾乎沒有差別，但內裡現今已改建為西營盤社區綜合大樓，同時花崗石façade亦於2015年被列為法定古蹟。

高制鬼屋舊貌。（網上圖片）

高街鬼屋façade的二樓。（林迅景 攝）

中西區民政事務處為使更多公眾認識這個法定古蹟，將於今年9月29日下午5時起全面開放立面及遊廊供市民進入觀賞。《香港01》於9月28日進入有關的古蹟場所，一覽以往未開放過部分，其中亦包括存在於façade中的神秘地窖。

從圖中可見，高街鬼屋原址的façade與新建築物中間用支架接駁在一起。（林迅景 攝）

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